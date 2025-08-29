Рейтинг@Mail.ru
За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/za-vyrubku-derevev-v-zakaznike-laspi-v-krymu-vzyschut-140-tysyach-rubley-1149069308.html
За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.08.2025
За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
Исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T13:10
2025-08-29T13:10
прокуратура города севастополя
ласпи
вырубка деревьев
леса крыма
происшествия
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111291/20/1112912030_0:440:2858:2048_1920x0_80_0_0_86ff44a1286b2194597c0f2226b2e863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Ранее сообщалось, что в заказнике "Ласпи" под Севастополем обнаружили вырубку краснокнижных деревьев и незаконную инфраструктуру, возбуждены уголовные дела."Гагаринский районный суд Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости взыскать ущерб с арендатора земельного участка в заказнике "Ласпи", на котором вырублены зеленые насаждения", – сказано в сообщении.По информации надзорного ведомства, на арендованном у города земельном участке в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Ласпи" вырублены два дерева - ясень и слива. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.Судебное рассмотрение искового заявления о взыскании с того же арендатора ущерба от незаконного размещения бетонных лестниц и иных объектов на этом же участке и расследование уголовных дел по данным фактам продолжается.Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Крыму с начала года выявлено пять фактов незаконной вырубки леса, сумма нанесенного ущерба составила 3,8 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срокНезаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное делоНезаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
ласпи
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111291/20/1112912030_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bddff65c54c7a96140404cab2eb54631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, ласпи, вырубка деревьев, леса крыма, происшествия, крым, новости крыма
За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей

За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей - прокуратура

13:10 29.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТопор. Архивное фото
Топор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
Ранее сообщалось, что в заказнике "Ласпи" под Севастополем обнаружили вырубку краснокнижных деревьев и незаконную инфраструктуру, возбуждены уголовные дела.
"Гагаринский районный суд Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости взыскать ущерб с арендатора земельного участка в заказнике "Ласпи", на котором вырублены зеленые насаждения", – сказано в сообщении.
По информации надзорного ведомства, на арендованном у города земельном участке в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Ласпи" вырублены два дерева - ясень и слива. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.
"Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании ущерба с арендатора участка. Иск прокурора удовлетворен", – добавили в прокуратуре.
Судебное рассмотрение искового заявления о взыскании с того же арендатора ущерба от незаконного размещения бетонных лестниц и иных объектов на этом же участке и расследование уголовных дел по данным фактам продолжается.
Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Крыму с начала года выявлено пять фактов незаконной вырубки леса, сумма нанесенного ущерба составила 3,8 миллиона рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
 
Прокуратура города СевастополяЛаспиВырубка деревьевЛеса КрымаПроисшествияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
12:49Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
12:41На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
12:31Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
12:19В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
12:17На севере Крыма ограничат движение по мосту
12:06Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек
11:45На Керченском полуострове будут работать саперы
11:33В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
11:09Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России
10:43Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки
10:17Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле
10:00Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех
09:42На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
09:30Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания
09:25Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
09:17Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
08:59Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
08:48Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
08:39Умер композитор Родион Щедрин
Лента новостейМолния