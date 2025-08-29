https://crimea.ria.ru/20250829/za-vyrubku-derevev-v-zakaznike-laspi-v-krymu-vzyschut-140-tysyach-rubley-1149069308.html
За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
29.08.2025
Исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Исковые требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с коммерческой организации за рубку зеленых насаждений в заказнике "Ласпи" удовлетворены судом. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Ранее сообщалось, что в заказнике "Ласпи" под Севастополем обнаружили вырубку краснокнижных деревьев и незаконную инфраструктуру, возбуждены уголовные дела."Гагаринский районный суд Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости взыскать ущерб с арендатора земельного участка в заказнике "Ласпи", на котором вырублены зеленые насаждения", – сказано в сообщении.По информации надзорного ведомства, на арендованном у города земельном участке в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Ласпи" вырублены два дерева - ясень и слива. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.Судебное рассмотрение искового заявления о взыскании с того же арендатора ущерба от незаконного размещения бетонных лестниц и иных объектов на этом же участке и расследование уголовных дел по данным фактам продолжается.Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что в Крыму с начала года выявлено пять фактов незаконной вырубки леса, сумма нанесенного ущерба составила 3,8 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срокНезаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное делоНезаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
