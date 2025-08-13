https://crimea.ria.ru/20250813/v-krymu-brakonery-vyrubili-les-pochti-na-4-milliona-rubley-1148700261.html
В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублей
В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублей
В Крыму с начала года выявлено пять фактов незаконной вырубки леса, сумма нанесенного ущерба составила 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщила министр экологии и...
2025-08-13T21:19
2025-08-13T21:19
2025-08-13T19:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выявлено пять фактов незаконной вырубки леса, сумма нанесенного ущерба составила 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Материалы направлены в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено одно уголовное дело, по четырем делам проводятся проверки.Двое жителей Бахчисарая отправились под суд за незаконную вырубку лесных насаждений в заказнике "Байдарский" под Севастополем. Как рассказали в Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре, один мужчина уничтожил кизил, который мешал проезду его автомобиля, а второй срубил дуб. Своими действиями обвиняемые причинили окружающей среде вред на общую сумму более 40 тысяч рублейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За вырубку деревьев на даче без разрешения могут оштрафовать За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе Крымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем
В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублей
В Крыму браконьеры с начала года вырубили лесные насаждения почти на 4 миллиона рублей