Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района вырубил деревья и кустарники возле своего дома, чтобы расчистить проезд, и получил за это условный срок, сообщает прокуратура Крыма.Как оказалось, растения находились не на земельном участке мужчины, а на территории лесного массива Куйбышевского участкового лесничества. Уничтожены 15 деревьев и два кустарника различных пород.Виновного приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком на 1 год.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года выявлено пять фактов незаконной вырубки леса, сумма нанесенного ущерба составила 3,8 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублейЗа решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в СимферополеКрымчан осудят за вырубку деревьев в заказнике под Севастополем
