Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
Житель Бахчисарайского района вырубил деревья и кустарники возле своего дома, чтобы расчистить проезд, и получил за это условный срок, сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T11:50
2025-08-15T11:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района вырубил деревья и кустарники возле своего дома, чтобы расчистить проезд, и получил за это условный срок, сообщает прокуратура Крыма.Как оказалось, растения находились не на земельном участке мужчины, а на территории лесного массива Куйбышевского участкового лесничества. Уничтожены 15 деревьев и два кустарника различных пород.Виновного приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком на 1 год.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года выявлено пять фактов незаконной вырубки леса, сумма нанесенного ущерба составила 3,8 миллиона рублей.
Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района вырубил деревья и кустарники возле своего дома, чтобы расчистить проезд, и получил за это условный срок, сообщает прокуратура Крыма.
Как оказалось, растения находились не на земельном участке мужчины, а на территории лесного массива Куйбышевского участкового лесничества. Уничтожены 15 деревьев и два кустарника различных пород.
"Действиями мужчины причинен ущерб в размере более 400 тыс. рублей, который им возмещен не был", – уточняют в правоохранительных органах.
Виновного приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком на 1 год.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года выявлено пять фактов незаконной вырубки леса, сумма нанесенного ущерба составила 3,8 миллиона рублей.
