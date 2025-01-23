https://crimea.ria.ru/20250123/nezakonnaya-vyrubka-derevev-na-2-milliona--otkryto-ugolovnoe-delo-1143605809.html
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
В Геленджике за незаконную вырубку деревьев на 2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, инцидент... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T21:52
2025-01-23T21:52
2025-01-23T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Геленджике за незаконную вырубку деревьев на 2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, инцидент произошел на территории лесного хозяйства.Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконная рубке в крупном размере. Ход и результаты расследования поставлены на контроль природоохранной прокуратуры региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено делоВ лесах под Симферополем незаконно вырубили 1,5 тысячи деревьевМиллионы за снос: деревья в Ялте будут охранять по новым правилам
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, геленджик, прокуратура краснодарского края, вырубка, природа, происшествия
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
В Геленджике незаконно вырубили деревья на 2 миллиона рублей