https://crimea.ria.ru/20250123/nezakonnaya-vyrubka-derevev-na-2-milliona--otkryto-ugolovnoe-delo-1143605809.html

Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело

Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело

В Геленджике за незаконную вырубку деревьев на 2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, инцидент... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T21:52

2025-01-23T21:52

2025-01-23T21:52

новости

краснодарский край

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прокуратура краснодарского края

вырубка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Геленджике за незаконную вырубку деревьев на 2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, инцидент произошел на территории лесного хозяйства.Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконная рубке в крупном размере. Ход и результаты расследования поставлены на контроль природоохранной прокуратуры региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено делоВ лесах под Симферополем незаконно вырубили 1,5 тысячи деревьевМиллионы за снос: деревья в Ялте будут охранять по новым правилам

краснодарский край

геленджик

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, геленджик, прокуратура краснодарского края, вырубка, природа, происшествия