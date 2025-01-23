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Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
В Геленджике за незаконную вырубку деревьев на 2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, инцидент... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T21:52
2025-01-23T21:52
новости
краснодарский край
геленджик
прокуратура краснодарского края
вырубка
природа
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Геленджике за незаконную вырубку деревьев на 2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, инцидент произошел на территории лесного хозяйства.Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконная рубке в крупном размере. Ход и результаты расследования поставлены на контроль природоохранной прокуратуры региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено делоВ лесах под Симферополем незаконно вырубили 1,5 тысячи деревьевМиллионы за снос: деревья в Ялте будут охранять по новым правилам
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новости, краснодарский край, геленджик, прокуратура краснодарского края, вырубка, природа, происшествия
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело

В Геленджике незаконно вырубили деревья на 2 миллиона рублей

21:52 23.01.2025
 
© Прокуратура Краснодарского краяПо материалам проверки Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с незаконной рубкой зеленых насаждений
По материалам проверки Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с незаконной рубкой зеленых насаждений
© Прокуратура Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Геленджике за незаконную вырубку деревьев на 2 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, инцидент произошел на территории лесного хозяйства.

"Проведенной Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой установлен факт незаконной рубки зеленых насаждений на территории лесного фонда Геленджикского лесничества", – сказано в сообщении.

Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконная рубке в крупном размере. Ход и результаты расследования поставлены на контроль природоохранной прокуратуры региона.
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