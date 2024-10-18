В лесах под Симферополем незаконно вырубили 1,5 тысячи деревьев
В Симферопольском и Белогорском районах Крыма незаконно вырубили 1448 деревьев
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Вырубка деревьев
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском и Белогорском районах Крыма выявлены факты незаконной рубки. Неизвестные самовольно срубили 1448 деревьев. Об этом сообщили в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов.
Отмечается, что факт нарушения закона выявлен во время рейда на территории Партизанского участкового лесничества, а также в Прияйлинском и Подгорном участковых лесничествах.
"В районе Симферопольского лесничества были выявлены факты незаконной рубки деревьев в количестве 489 штук диаметром от 4 см до 40 см. Во время патрулирования Белогорского лесничества также была выявлена самовольная рубка сухостойных деревьев в количестве 959 штук, что является нарушением лесного законодательства Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Материалы переданы в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования, добавили в профильном ведомстве.
В июле в Севастополе было возбуждено уголовное дело по факту незаконной застройки и вырубки зеленых насаждений в Казачьей бухте. Руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил установить все обстоятельства, дополнительно изучить предоставленную гражданами информацию и дать правовую оценку действиям застройщика, а также службам, ответственным за сохранение исторически значимых объектов.
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