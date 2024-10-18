https://crimea.ria.ru/20241018/v-lesakh-pod-simferopolem-nezakonno-vyrubili-15-tysyachi-derevev-1141200887.html

В лесах под Симферополем незаконно вырубили 1,5 тысячи деревьев

В лесах под Симферополем незаконно вырубили 1,5 тысячи деревьев - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В лесах под Симферополем незаконно вырубили 1,5 тысячи деревьев

В Симферопольском и Белогорском районах Крыма выявлены факты незаконной рубки. Неизвестные самовольно срубили 1448 деревьев. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T19:49

2024-10-18T19:49

2024-10-18T19:49

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском и Белогорском районах Крыма выявлены факты незаконной рубки. Неизвестные самовольно срубили 1448 деревьев. Об этом сообщили в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов.Отмечается, что факт нарушения закона выявлен во время рейда на территории Партизанского участкового лесничества, а также в Прияйлинском и Подгорном участковых лесничествах.Материалы переданы в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования, добавили в профильном ведомстве.В июле в Севастополе было возбуждено уголовное дело по факту незаконной застройки и вырубки зеленых насаждений в Казачьей бухте. Руководитель Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил установить все обстоятельства, дополнительно изучить предоставленную гражданами информацию и дать правовую оценку действиям застройщика, а также службам, ответственным за сохранение исторически значимых объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в судМиллионы за снос: деревья в Ялте будут охранять по новым правиламКрымчанин пойдет под суд за вырубку леса на 1,3 млн рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, белогорский район, леса крыма, вырубка, происшествия, минприроды крыма, новости крыма