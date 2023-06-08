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Крымчанин пойдет под суд за вырубку леса на 1,3 млн рублей
Крымчанин пойдет под суд за вырубку леса на 1,3 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Крымчанин пойдет под суд за вырубку леса на 1,3 млн рублей
Крымчанин обвиняется в незаконной вырубке дубов в лесном массиве Бахчисарайского района. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T10:51
2023-06-08T10:51
2023-06-08T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Крымчанин обвиняется в незаконной вырубке дубов в лесном массиве Бахчисарайского района. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура республики.Как установило следствие, 52-летний злоумышленник в марте этого года срубил 17 дубов на территории Михайловского лесничества.Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.Расследование по уголовному делу завершено и направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьевВырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнениеДве тысячи деревьев под пилу: СК проверит массовую вырубку в Керчи
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Крымчанин пойдет под суд за вырубку леса на 1,3 млн рублей
В Бахчисарайском районе крымчанин вырубил дубы на 1,3 млн рублей - дело ушло в суд
10:51 08.06.2023 (обновлено: 11:18 08.06.2023)