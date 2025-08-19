Рейтинг@Mail.ru
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи" - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/krasnoknizhnye-derevya-na-million-rubley-vyrubleny-v-zakaznike-laspi-1148829840.html
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи" - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"
В заказнике "Ласпи" под Севастополем обнаружили вырубку краснокнижных деревьев и незаконную инфраструктуру, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T09:29
2025-08-19T09:20
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
ласпи
красная книга крыма
суд
вырубка деревьев
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148008410_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_52e669e5b0c3b40499a379d532caa4c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В заказнике "Ласпи" под Севастополем обнаружили вырубку краснокнижных деревьев и незаконную инфраструктуру, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Кроме того, на одном из участков размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем и частично вымощена плиткой, что запрещено.По данным фактам возбуждены сразу два уголовных дела, исковые заявления о взыскании с арендаторов ущерба направлены в Гагаринский районный суд Севастополя. Расследование и рассмотрение исков находится на контроле прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено делоКрымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срокНезаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
крым
севастополь
ласпи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148008410_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f36f1fb4b3acfc6c56567304a0298f84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, ласпи, красная книга крыма, суд, вырубка деревьев, прокуратура города севастополя
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"

Прокуратура: в заказнике "Ласпи" в Севастополе арендатор вырубил краснокнижные деревья

09:29 19.08.2025
 
© СевприроднадзорЗаказник Ласпи в Севастополе
Заказник Ласпи в Севастополе
© Севприроднадзор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В заказнике "Ласпи" под Севастополем обнаружили вырубку краснокнижных деревьев и незаконную инфраструктуру, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Установлено, что на двух арендованных у города земельных участках в границах государственного природного ландшафтного заказника "Ласпи" вырублено 10 деревьев и кустарников, в том числе занесенных в Красную книгу Севастополя", – сообщает пресс-служба по итогам проверки законности использования земель ООПТ.
Кроме того, на одном из участков размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем и частично вымощена плиткой, что запрещено.
"Ущерб от незаконной рубки составляет более 1 млн рублей, а от нарушения режима особо охраняемой природной территории – почти 1,5 млн рублей", – констатировали в надзорном ведомстве.
По данным фактам возбуждены сразу два уголовных дела, исковые заявления о взыскании с арендаторов ущерба направлены в Гагаринский районный суд Севастополя. Расследование и рассмотрение исков находится на контроле прокуратуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
Незаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяЛаспиКрасная книга КрымаСудВырубка деревьевПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
11:19На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
11:07"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского
10:48В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
10:00От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
09:48"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме
09:38Крымский мост сейчас: обстановка со стороны Керчи усложняется
09:29Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"
09:19Яблочный Спас – приметы и традиции
09:14Крым исторически был частью Советского Союза - американские СМИ
08:59В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения
08:41Заявления Зеленского после встречи с Трампом - главное
08:31Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело
08:18В крымских пещерах можно вести подготовку космонавтов
08:02Православные христиане отмечают Преображение Господне – Яблочный Спас
07:43Магнитные бури обрушились на Землю – сколько продлится шторм
07:26Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
07:14Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом
06:48Трамп переговорил с Путиным
06:16Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника
Лента новостейМолния