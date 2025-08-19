https://crimea.ria.ru/20250819/krasnoknizhnye-derevya-na-million-rubley-vyrubleny-v-zakaznike-laspi-1148829840.html
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи" - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"
В заказнике "Ласпи" под Севастополем обнаружили вырубку краснокнижных деревьев и незаконную инфраструктуру, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T09:29
2025-08-19T09:29
2025-08-19T09:20
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
ласпи
красная книга крыма
суд
вырубка деревьев
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148008410_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_52e669e5b0c3b40499a379d532caa4c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В заказнике "Ласпи" под Севастополем обнаружили вырубку краснокнижных деревьев и незаконную инфраструктуру, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Кроме того, на одном из участков размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем и частично вымощена плиткой, что запрещено.По данным фактам возбуждены сразу два уголовных дела, исковые заявления о взыскании с арендаторов ущерба направлены в Гагаринский районный суд Севастополя. Расследование и рассмотрение исков находится на контроле прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено делоКрымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срокНезаконная вырубка деревьев на 2 миллиона – открыто уголовное дело
крым
севастополь
ласпи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148008410_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f36f1fb4b3acfc6c56567304a0298f84.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, ласпи, красная книга крыма, суд, вырубка деревьев, прокуратура города севастополя
Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"
Прокуратура: в заказнике "Ласпи" в Севастополе арендатор вырубил краснокнижные деревья