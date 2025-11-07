Рейтинг@Mail.ru
С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи
07.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251107/s-arendatora-vzyschut-15-mln-za-blagoustroystvo-v-zakaznike-laspi-1150719499.html
С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи
С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи - РИА Новости Крым, 07.11.2025
С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи
В Севастополе суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о взыскании 1,5 миллионов рублей с арендатора земельного участка в заказнике Ласпи. РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о взыскании 1,5 миллионов рублей с арендатора земельного участка в заказнике Ласпи. Об этом сообщает прокуратура города.Ущерб от незаконных действий составил почти 1,5 миллиона рублей, уточнили в прокуратуре."Гагаринский районный суд Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости взыскать с арендатора земельного участка в заказнике Ласпи ущерб, причиненный в результате нарушения режима особо охраняемой природной территории", – сказано в сообщении.Ранее с того же юридического лица взыскали ущерб, причиненный незаконной вырубкой деревьев на данном участке, он составил более 140 тысяч рублей.
С арендатора взыщут 1,5 млн за "благоустройство" в заказнике Ласпи

В Севастополе с арендатора взыщут 1,5 млн за бетонные лестницы в заказнике Ласпи

10:30 07.11.2025
 
© Прокуратура СевастополяВ заказнике Ласпи в нарушение режима особо охраняемой природной территории построили бетонные лестницы
В заказнике Ласпи в нарушение режима особо охраняемой природной территории построили бетонные лестницы
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о взыскании 1,5 миллионов рублей с арендатора земельного участка в заказнике Ласпи. Об этом сообщает прокуратура города.
Специалисты установили, что на арендованном у города земельном участке в границах заказника в нарушение режима особо охраняемой природной территории размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем, часть вымощена плиткой.
Ущерб от незаконных действий составил почти 1,5 миллиона рублей, уточнили в прокуратуре.
"Гагаринский районный суд Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости взыскать с арендатора земельного участка в заказнике Ласпи ущерб, причиненный в результате нарушения режима особо охраняемой природной территории", – сказано в сообщении.
Ранее с того же юридического лица взыскали ущерб, причиненный незаконной вырубкой деревьев на данном участке, он составил более 140 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму
Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд
 
