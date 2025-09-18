https://crimea.ria.ru/20250918/v-zakaznike-laspi-vyrubili-krasnoknizhnye-rasteniya-na-million-rubley-1149539384.html

В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей

2025-09-18T16:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Арендаторы земли вырубили деревья в границах севастопольского заказника "Ласпи", в том числе краснокнижные, и получили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным надзорного ведомства, в ходе проверки законности освоения лесных территорий выяснилось, что на двух арендованных у города участках в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения незаконно вырублены зеленые насаждения, в том числе, занесенные в Красную книгу Севастополя.В Гагаринский районный суд Севастополя направлены два исковых заявления о взыскании ущерба с арендаторов. Оба иска удовлетворены. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено делоПод Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в судСотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму

2025

