https://crimea.ria.ru/20250918/v-zakaznike-laspi-vyrubili-krasnoknizhnye-rasteniya-na-million-rubley-1149539384.html
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
Арендаторы земли вырубили деревья в границах севастопольского заказника "Ласпи", в том числе краснокнижные, и получили уголовное дело. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T16:16
2025-09-18T16:16
2025-09-18T16:16
севастополь
ласпи
леса крыма
происшествия
вырубка деревьев
вырубка
новости севастополя
прокуратура города севастополя
правосудие
ущерб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130424675_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f3a38d4d7adfff4706e4f4a0beb1419d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Арендаторы земли вырубили деревья в границах севастопольского заказника "Ласпи", в том числе краснокнижные, и получили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным надзорного ведомства, в ходе проверки законности освоения лесных территорий выяснилось, что на двух арендованных у города участках в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения незаконно вырублены зеленые насаждения, в том числе, занесенные в Красную книгу Севастополя.В Гагаринский районный суд Севастополя направлены два исковых заявления о взыскании ущерба с арендаторов. Оба иска удовлетворены. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено делоПод Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в судСотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму
севастополь
ласпи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130424675_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6527fa0051213be89c46f058aacade9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, ласпи, леса крыма, происшествия, вырубка деревьев, вырубка, новости севастополя, прокуратура города севастополя, правосудие, ущерб, компенсация ущерба
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
В Севастополе в заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей