Рейтинг@Mail.ru
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/v-zakaznike-laspi-vyrubili-krasnoknizhnye-rasteniya-na-million-rubley-1149539384.html
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
Арендаторы земли вырубили деревья в границах севастопольского заказника "Ласпи", в том числе краснокнижные, и получили уголовное дело. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T16:16
2025-09-18T16:16
севастополь
ласпи
леса крыма
происшествия
вырубка деревьев
вырубка
новости севастополя
прокуратура города севастополя
правосудие
ущерб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130424675_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f3a38d4d7adfff4706e4f4a0beb1419d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Арендаторы земли вырубили деревья в границах севастопольского заказника "Ласпи", в том числе краснокнижные, и получили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным надзорного ведомства, в ходе проверки законности освоения лесных территорий выяснилось, что на двух арендованных у города участках в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения незаконно вырублены зеленые насаждения, в том числе, занесенные в Красную книгу Севастополя.В Гагаринский районный суд Севастополя направлены два исковых заявления о взыскании ущерба с арендаторов. Оба иска удовлетворены. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено делоПод Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в судСотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму
севастополь
ласпи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130424675_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6527fa0051213be89c46f058aacade9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, ласпи, леса крыма, происшествия, вырубка деревьев, вырубка, новости севастополя, прокуратура города севастополя, правосудие, ущерб, компенсация ущерба
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей

В Севастополе в заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей

16:16 18.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБухта Ласпи
Бухта Ласпи - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Арендаторы земли вырубили деревья в границах севастопольского заказника "Ласпи", в том числе краснокнижные, и получили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По данным надзорного ведомства, в ходе проверки законности освоения лесных территорий выяснилось, что на двух арендованных у города участках в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения незаконно вырублены зеленые насаждения, в том числе, занесенные в Красную книгу Севастополя.

"Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около одного миллиона рублей", – уточнили в прокуратуре.

В Гагаринский районный суд Севастополя направлены два исковых заявления о взыскании ущерба с арендаторов. Оба иска удовлетворены. Расследование уголовного дела продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
Под Севастополем вырубили деревья на 1,2 млн рублей: дело ушло в суд
Сотрудников заповедников из новых регионов будут обучать в Крыму
 
СевастопольЛаспиЛеса КрымаПроисшествияВырубка деревьеввырубкаНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяПравосудиеУщербКомпенсация ущерба
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении
16:46В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
16:33Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
16:23Лавров: Запад не собирается менять режим Зеленского на Украине
16:16В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
16:05Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
15:51Гарантии безопасности Украины обозначили в МИД России
15:44Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов – что сделано
15:29Трассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полос
15:13Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
14:58ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
14:30Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста
14:11Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
13:56В Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
13:44Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
13:37Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
13:31В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
13:05Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
12:57В горах Крыма ожидается ураганный ветер
12:46Экс-замначальника военного санатория в Крыму приговорили к году колонии
Лента новостейМолния