Последняя битва парусных флотов: как Нахимов разбил турок при Синопе

Последняя битва парусных флотов: как Нахимов разбил турок при Синопе

1 декабря в России отмечается День воинской славы в честь победы российского флота под командованием вице-адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса...

защитники земли русской

история

россия

армия и флот

адмирал павел нахимов

крымская война

турция

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 1 декабря в России отмечается День воинской славы в честь победы российского флота под командованием вице-адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году. Первое крупное сражение Крымской войны вошло в историю как последняя масштабная битва с участием парусных кораблей. Победа русских моряков была блестящей и разгромной. В то же время она дала повод Великобритании и Франции развернуть против России масштабную пропагандистскую кампанию и оправдать будущую агрессию в отношении нашей страны.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Причины и начало войныКрымская (Восточная) война 1853-1856 годов, в которой против России сражалась коалиция из Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства, начиналась как конфликт Российской и Османской империй. Турция к тому времени де-факто оказалась в зависимости от Британии. Влияние Стамбула стремительно слабело. Русский император Николай I стремился воспользоваться этим, расширив влияние России на Балканах и на территории Дунайских княжеств, где проживало православное население, стремящееся избавиться от многовекового османского владычества. Кроме того, Россия стремилась установить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.Лондон путем дипломатических интриг и масштабной пропагандистской кампании в прессе начал готовить для Петербурга ловушку. Неофициально британцы намекали Николаю I и его дипломатам, что не будут вмешиваться, если Россия вступит в военный конфликт с Оттоманской Портой, в то же самое время всячески подстрекая Стамбул, а также французского императора Наполеона III к войне с Россией. Одновременно в британской прессе появились хвалебные публикации в отношении Турции и Франции. Уже тогда Лондон был озабочен формированием благоприятного общественного мнения в отношении будущей агрессии против России.В феврале-мае 1853 года морской министр, представитель царя князь Александр Меншиков, потребовал от султана согласиться на протекторат России надо всем православным населением в его владениях. Султан ответил отказом. 3 июля русские войска переправились через реку Прут и вступили в Молдавию и Валахию.На конференции в Вене настаивали на выводе российских войск из Дунайских княжеств в обмен на выполнение Стамбулом первоначальных требований Петербурга. Николай I согласился, но турецкий султан под воздействием Лондона начал срывать переговоры и в итоге 16 октября объявили России войну.Французский император стремился восстановить престиж своей страны, взять реванш за поражение в Наполеоновских войнах и восстановить "независимость" Польши, которая де-факто находилась бы в полной зависимости от Франции.Сорвать десант на КавказПосле объявления войны бои между российскими и турецкими войсками начались на Дунае и Кавказе. Чтобы помешать турецким кораблям поставлять оружие, боеприпасы и провиант кавказским горцам, русская эскадра под командованием вице-адмирала Павла Нахимова 11 октября вышла из Севастополя к берегам Турции. Русская эскадра насчитывала пять 84-пушечных кораблей ("Императрица Мария", "Чесма", "Ростислав", "Святослав" и "Храбрый"), фрегаты "Коварна", бриг "Эней" и пароход "Бессарабия".В составе выдвинувшейся в Синоп турецкой эскадры вице-адмирала Осман-паши находились семь фрегатов, три корвета и два парохода, несколько вооруженных пушками вспомогательных судов и поддержка 44 тяжелых орудий береговых батарей. Корабли Осман-паши должны были высадить турецкий десант в районе Сухум-Кале и Поти для совместных с горцами действий против русских войск.Если в количестве кораблей перевес был все еще на стороне османов, то в орудиях перевес был в пользу Нахимова: 720 корабельных пушек против 510 турецких (на кораблях и береговых батареях).Разгромное поражение турок30 ноября под покровом дождя русские корабли вошли в бухту. Атаковать неприятеля было решено двумя колоннами. В первой шли корабли Нахимова, во второй – Новосильского. Русским флотоводцам приказали щадить город и вести огонь только по кораблям и береговым батареям противника.После входа в бухту линейные корабли "Императрица Мария" и "Париж" подверглись обстрелу, но сумели подавить сопротивление фрегатов "Ауни-Аллах" и "Фазли-Аллах", после чего взялись за уничтожение береговых батарей.Корабль "Чесма" подавил две береговые батареи и поджег фрегат "Навек-Бахри". Также была уничтожена большая часть турецких фрегатов и корветов, некоторые корабли противника "выбросились" на берег.Спустя несколько часов после начала битвы к рейду прибыли пароходофрегаты "Одесса", "Крым" и "Херсонес" под командованием вице-адмирала Владимира Корнилова и незамедлительно вступили в сражение.Потери русского флота – 37 убитых и 210 раненых. Два корабля были серьезно повреждены, но остались на плаву.Командующий турецким флотом Осман-паша попал в плен после того, как его на тонущем флагмане ограбила и бросила собственная команда. Вице-адмирала держали в Одессе и по окончании войны освободили. Его палаш, который он вручил победителям, до сих пор хранится в музее истории Черноморского флота.Значение и последствия победы при СинопеЗа победу при Синопе вице-адмирал Павел Нахимов был награжден орденом Святого Георгия II степени. Командир "Парижа" Владимир Истомин получил звание контр-адмирала. Многие другие офицеры, участвовавшие в сражении, получили повышения в чине.Победа в Синопском сражении имела значительное влияние на ход Крымской войны. Был сорван десант на Кавказ. Турция фактически лишилась возможности поддерживать свои войска и союзников на Кавказе с помощью флота. Кроме того, триумф имел огромное морально-психологическое значение для моряков-черноморцев и жителей Севастополя. Их боевой дух значительно укрепился, что помогло им храбро и самоотверженно сдерживать натиск врагов во время первой обороны Севастополя.Но упрекать Нахимова, Истомина, других офицеров и матросов-черноморцев в том, что они, проявив отвагу, мужество, блестящую выучку и высокий боевой дух, тем самым "спровоцировали" англичан и французов высадить десант в Крыму, было бы как минимум глупо и странно. Они выполнили свой долг, самоотверженно сражаясь при Синопе, а затем героически обороняя Севастополь. Хотя Крымская война закончилась для России неудачно, наша страна может по праву гордиться подвигами своих солдат и моряков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

