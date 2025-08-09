https://crimea.ria.ru/20250809/gangutskoe-srazhenie-pervyy-morskoy-triumf-russkogo-flota-1148588094.html

Гангутское сражение: первый морской триумф русского флота

9 августа в России отмечается День воинской славы, посвященный первой в отечественной истории морской победе русского флота под командованием Петра I над...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 9 августа в России отмечается День воинской славы, посвященный первой в отечественной истории морской победе русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут в Балтийском море.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Сражение произошло летом 1714 года, на 15-й год долгой и изнуряющей Северной войны. К тому времени наступил коренной перелом в пользу Петербурга. Уже отгремела битва под Полтавой, и на суше шведы фактически потерпели поражение. Но на море противник еще оказывал сопротивление. Чтобы получить заветный выход к Балтийскому морю, ради которой и началась Северная война, петровскому флоту нужно было уверенно и безоговорочно разбить шведов на море.В конце июня 1714 года русский гребной флот, состоящий из 67 галер и 32 скампавей и 15-тысячного войска под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина сосредоточился у восточного побережья полуострова Гангут с целью прорваться к Або-Аландским шхерам и высадить войска для усиления русского гарнизона в городе Або.Пути им преграждала шведская эскадра под командованием вице-адмирала Густава Ватранга: 15 линкоров, три фрегата, два бомбардирских корабля и девять галер. Ее задачей было не выпустить русских из Финского залива.Соотношение сил было в пользу шведов, сражение в открытом море неизбежно привело бы к поражению русского флота. По решению прибывшего к Гангуту Петра I началось сооружение в узкой части перешейка (2,5 километра) переволоки для перевозки скампавей в обход шведов. Ватранг об этом узнал направил к месту спуска скампавей отряд контр-адмирала Нильса Эреншельда, состоящий из фрегата, шести галер, трех шхерботов, а другой отряд из восьми линейных и бомбардирского кораблей во главе с вице-адмиралом Эрико Лиллье – для нанесения удара по главным силам русского флота.Опасаясь нового прорыва, шведы выстраивают свои корабли на том месте, где успел пройти русский авангард. Это была их вторая ошибка. Воспользовавшись ею, Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по прибрежному фарватеру к своему авангарду.Несмотря на относительно небольшой масштаб самого сражения, его значение было огромным. Для нашей страны бой при Гангуте стал первой крупной морской победой в ее истории. Россия, доселе никак не ассоциировавшая с морской военной мощью, показала всему миру, что она становится могущественной морской державой. Притом, что ее противник – Швеция – доселе был безусловным хозяином на Балтике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

