Гангутское сражение: первый морской триумф русского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 9 августа в России отмечается День воинской славы, посвященный первой в отечественной истории морской победе русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут в Балтийском море.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Сражение произошло летом 1714 года, на 15-й год долгой и изнуряющей Северной войны. К тому времени наступил коренной перелом в пользу Петербурга. Уже отгремела битва под Полтавой, и на суше шведы фактически потерпели поражение. Но на море противник еще оказывал сопротивление. Чтобы получить заветный выход к Балтийскому морю, ради которой и началась Северная война, петровскому флоту нужно было уверенно и безоговорочно разбить шведов на море.
Молодой русский военный флот все еще уступал шведскому и количественно, и качественно. Петербург покупал парусные военные корабли за границей, работали балтийские и архангельские верфи, но до уровня военного флота Швеции было еще далеко. В то же время важной частью русского флота на Балтике составляли галеры и скампавеи (полугалеры) – небольшие, но высокоманевренные гребные суда, вооруженные несколькими пушками. Галера вместимостью до 400 человек имела 52 весла, скампавея – 36 весел (вместимость до 150 человек). Эти суда предназначались в основном для абордажных боев.
В конце июня 1714 года русский гребной флот, состоящий из 67 галер и 32 скампавей и 15-тысячного войска под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина сосредоточился у восточного побережья полуострова Гангут с целью прорваться к Або-Аландским шхерам и высадить войска для усиления русского гарнизона в городе Або.
Пути им преграждала шведская эскадра под командованием вице-адмирала Густава Ватранга: 15 линкоров, три фрегата, два бомбардирских корабля и девять галер. Ее задачей было не выпустить русских из Финского залива.
Соотношение сил было в пользу шведов, сражение в открытом море неизбежно привело бы к поражению русского флота. По решению прибывшего к Гангуту Петра I началось сооружение в узкой части перешейка (2,5 километра) переволоки для перевозки скампавей в обход шведов. Ватранг об этом узнал направил к месту спуска скампавей отряд контр-адмирала Нильса Эреншельда, состоящий из фрегата, шести галер, трех шхерботов, а другой отряд из восьми линейных и бомбардирского кораблей во главе с вице-адмиралом Эрико Лиллье – для нанесения удара по главным силам русского флота.
Русские силы воспользовались разделением флота противника. Авангард в составе 35 скампавей обошел шведов с моря вне дальности корабельной артиллерии и блокировал корабли Эреншельда у острова Лаккисер.
Опасаясь нового прорыва, шведы выстраивают свои корабли на том месте, где успел пройти русский авангард. Это была их вторая ошибка. Воспользовавшись ею, Апраксин с главными силами гребного флота прорвался по прибрежному фарватеру к своему авангарду.
Петр I приказывает атаковать отряд Эреншельда. Русские солдаты в жестоких абордажных боях захватили все находившиеся здесь шведские корабли, не потеряв ни одного своего судна. Петровский флот потерял 124 человек убитыми и более 300 ранеными. Потери шведов: 361 убитый, 580 пленных, в том числе контр-адмирал Эреншельд.
Несмотря на относительно небольшой масштаб самого сражения, его значение было огромным. Для нашей страны бой при Гангуте стал первой крупной морской победой в ее истории. Россия, доселе никак не ассоциировавшая с морской военной мощью, показала всему миру, что она становится могущественной морской державой. Притом, что ее противник – Швеция – доселе был безусловным хозяином на Балтике.
