https://crimea.ria.ru/20250707/zaschitniki-zemli-russkoy-razgrom-turetskogo-flota-v-chesmenskom-srazhenii-1147718742.html

Защитники земли русской: разгром турецкого флота в Чесменском сражении

Защитники земли русской: разгром турецкого флота в Чесменском сражении - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Защитники земли русской: разгром турецкого флота в Чесменском сражении

Каждый год 7 июля отмечается один из дней воинской славы России. В этот день 255 лет назад русский флот под командованием графа Алексея Орлова одержал одну из... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-07T07:07

2025-07-07T07:07

2025-07-06T21:35

защитники земли русской

история

крым

россия

русско-турецкая война

черное море

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Каждый год 7 июля отмечается один из дней воинской славы России. В этот день 255 лет назад русский флот под командованием графа Алексея Орлова одержал одну из важнейших побед в своей истории, разгромив в Эгейском море превосходящую по численности эскадру Османской империи. Этот триумф в значительной мере определил исход Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, содействовал заключению Кючук-Кайнарджийского мирного договора и в дальнейшем включения Крыма в состав России.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Предпосылки и ход Русско-турецкой войныОчередная, шестая по счету, война между Россией и Турцией началась в сентябре 1768 года и стала одной из наиболее значимых и судьбоносных для нашей страны в многовековом противостоянии с османами.Российской империи было стратегически важно приобрести выход в Черное море, а Стамбул рассчитывал получить обещанные ей Барской конфедерацией Подолию и Волынь, расширить свои владения в Северном Причерноморье и на Кавказе, а также установить протекторат над Речью Посполитой. Турок к войне активно подталкивали Франция и Австрия, а также протурецки настроенная часть польской элиты. Они активно препятствовали усилению России в черноморском, а следовательно, и в средиземноморском регионах.В результате Турция в сентябре 1768 года объявила войну России под предлогом того, что Петербург якобы вмешивается во внутренние дела Речи Посполитой и строит крепости вблизи османских границ. В ноябре Екатерина II созвала заседание Государственного Совета, по итогам которого своим манифестом объявила войну Османской империи.Война началась для России неудачно. Войска крымского хана Крым-Гирея, вассала Турции, вторглись на территорию нынешнего Донбасса, а также в Запорожскую Сечь, совершив ряд опустошительных набегов.Однако уже в 1769 году наступил перелом. Русские войска заняли крепость Хотин, а затем Яссы и Бухарест. В 1770 году сразу тремя блестящими победами в Молдавии прославился граф Петр Александрович Румянцев – при Рябой Могиле, у Ларги и при Кагуле. После этой победы Румянцев последовательно занял Измаил, Килию, Аккерман, Браилов, Исакчу.Морской фронт и первый акт сраженияУспех сопутствовал России не только на суше, но и на море. Графу Алексею Орлову и его брату Григорию еще в начале войны удалось убедить императрицу одобрить дерзкий план по нанесению удара туркам там, где они не ожидают – в Восточном Средиземноморье, где османы чувствовали себя полновластными хозяевами.В 1769 году из Балтики в Средиземное море вышли две военно-морские эскадры под общим командованием Алексея Орлова. В начале июля 1770 года российская эскадра адмирала Григория Свиридова обнаружила турецкий флот на рейде Чесменской бухты. Он состоял из 16 линейных кораблей, шести фрегатов и около 50 вспомогательных судов с 1430 орудиями.Русский флот уступал противнику в численности почти вдвое: девять линейных кораблей, три фрегата, один бомбардирский корабль, 17 других судов и транспортов с общим вооружением около 740 орудий.Корабли турок выстроились тесно друг к другу в две дугообразные линии. Пользуясь таким расположением неприятельского флота, Свиридов решил применить оригинальный тактический ход – атаковать противника не в традиционном параллельном построении кораблей, а под прямым углом, нанеся удары по авангарду и центру первой линии османов.Первый этап Чесменского сражения начался 5 июля близ острова Хиос. Линейный корабль "Святой Евстафий" под командованием Спиридова вплотную сблизился с 84-пушечным турецким флагманом "Будж-у-Зафер" и атаковал его. На османском корабле возник пожар, турки начали прыгать в воду. Однако горящая мачта упала на "Евстафий", и русский корабль тоже загорелся. Пожар потушить не удалось. Вскоре произошел взрыв. Оба линкора разнесло в щепки. В этом бою погибли более 600 русских моряков, в том числе 22 офицера.Спиридов успел вовремя покинуть борт горящего "Святого Евстафия". Под сильным огнем русских моряков турки спешно отошли в Чесменскую бухту под прикрытие береговых батарей. На военном совете российского командования было принято решение войти в бухту и сжечь флот неприятеля."Слава Богу и честь Всероссийскому флоту!"В ночь на 7 июля в бухту вошла группа русских кораблей и атаковала турецкую эскадру и береговые батареи. В бою были уничтожены два корабля османов. Затем в бухту ворвались четыре заранее подготовленных брандера – судна, наполненных горючими материалами и взрывчаткой. Команда одного из них под руководством лейтенанта Дмитрия Ильина смогла подойти к османскому линкору, поджечь его и вовремя отплыть в сторону на шлюпках. Турецкий линейный корабль взорвался. Его горящие обломки разлетелись по всей бухте, от них, а также от огня русских пушек, загорелись и пошли ко дну другие неприятельские корабли.К утру бой завершился. Русская эскадра сожгла и потопила 15 турецких линкоров, шесть фрегатов и свыше 40 вспомогательных судов. Линейный корабль "Родос" и пять галер были захвачены. Потери османов в живой силе составили порядка 10 тысяч человек. Флот Османской империи в этом районе фактически перестал существовать. Русские не потеряли ни одного корабля, при этом погибли только 11 моряков.Спиридов докладывал в Петербург в Адмиралтейств-коллегию ее президенту графу Чернышову: "Слава Богу и честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26-е неприятельский флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили, и оставили на том месте престрашное позорище, а сами стали быть во всем Архипелаге нашей Всемилостивейшей Государыни господствующи".После Чесменского сражения Екатерина II писала Орлову: "Европа вся дивится великому нашему подвигу и с любопытством обращает теперь на вас, исполнителя оного, свои взоры; беспристрастные все радуются успехам нашим и желают оным распространения и прочности; напротив того, державы, славе и возвышению империи нашей завиствующие и на нас за то злобствующие, раздражаясь от часу более в неистовой своей ненависти, усугубляют, вопреки, коварства и ухищрения свои".Граф Орлов получил к своей фамилии почетную приставку "Чесменский", а также чин генерал-аншефа и высшую степень ордена Святого Георгия. Адмирал Спиридов был пожалован орденом Святого Андрея Первозванного.Лейтенант Дмитрий Ильин не только стал кавалером ордена Святого Георгия IV степени, но и принял из рук императрицы Екатерины II бокал с ее вензелем. Кроме того, именем "Лейтенант Ильин" в 1885 году был назван первый в русском флоте минный крейсер.Чесменское сражение во многом определило успешный для Петербурга исход войны. По его итогам был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор. По нему Россия присоединила к своим владениям крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с землями между Днепром и Бугом, Большую и Малую Кабарду (современная республика Кабардино-Балкария), а также установила протекторат над Молдавией и Валахией.Кроме того, Крым и сопредельные области признавались независимыми, что впоследствии облегчило их вхождение в состав России. А русские торговые суда получили право беспрепятственно плавать по Черному морю и проходить через черноморские проливы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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защитники земли русской, история, крым, россия, русско-турецкая война, черное море, турция