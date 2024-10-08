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Люди с железным стержнем: чем показательны акции протеста в Одессе - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241008/lyudi-s-zheleznym-sterzhnem-chem-pokazatelny-aktsii-protesta-v-odesse--1140926241.html
Люди с железным стержнем: чем показательны акции протеста в Одессе
Люди с железным стержнем: чем показательны акции протеста в Одессе - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Люди с железным стержнем: чем показательны акции протеста в Одессе
Акции протеста против действий и решений украинской власти в Одессе показательны и доказывают, что в этом городе остаются верные исторической правде люди, и... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T20:53
2024-10-08T22:20
радио "спутник в крыму"
одесса
украина
мнения
сергей горбачев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Акции протеста против действий и решений украинской власти в Одессе показательны и доказывают, что в этом городе остаются верные исторической правде люди, и всех их не запугать украинским нацистам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Накануне жительница Одессы попыталась повесить флаг России на постамент на Екатерининской площади, с которого ранее был демонтирован памятник российской императрице Екатерине II. Как сообщают СМИ, женщину задержали украинские силовики. В конце сентября в Одессе прошла акция против демонтажа памятников российским деятелям культуры и переименования улиц – люди назвали это частью истории своего города.По словам Горбачева, подобные факты доказывают, что дух одесситов не сломлен.Он отметил, что снесенный памятник российской императрице не являлся монументом в ее честь – это символ истории города, что хорошо известно образованным людям."Два года назад памятник сняли безголовые товарищи, которые нам не товарищи, ибо это памятник был не только монументом Екатерине II, а и отцам-основателям Одессы непосредственно. Там и де Рибас, и Зубов, и Потемкин", – напомнил эксперт.В Берлине одессит запустил над Рейхстагом дрон с российским флагомДемонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование названий улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о так называемой декоммунизации. В последние годы киевские власти борются не только с советской историей, но и всем, что связано с Россией.В сентябре в центре Харькова был демонтирован памятник героям романа "12 стульев" советских писателей и журналистов, уроженцев Одессы Ильи Ильфа и Евгения Петрова.Тогда же украинские власти Одессы постановили демонтировать 19 памятников. В их числе памятник русскому поэту Александру Пушкину; писателю-одесситу, автору "Одесских рассказов" Исааку Бабелю; певцу, поэту и актеру Владимиру Высоцкому.Памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам, основателям Одессы (Григорий Потемкин, Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Платон Зубов) был демонтирован украинскими властями в декабре 2022 года. Тогда же был снесен памятник русскому полководцу Александру Суворову.Хосе де Рибас (известен в России как Иосиф Дерибас) – перешедший на службу в русскую армию испанский дворянин. В 1789 году, в период войны русско-турецкой войны 1787-1791 гг., командовал штурмом турецкой крепости Ени-Дунья (Новый свет) возле поселения Хаджибей, на месте которого после победы России под командованием русского полководца графа Суворова началась закладка новой русской крепости.7 июня (27 мая по старому стилю) 1794 года Екатерина II издала рескрипт, которым повелела возвести на месте Хаджибея военную гавань с купеческой пристанью и город.План построения порта и города составил инженер русской армии Франц де Воллан. На утверждение он был представлен Таврическому генерал-губернатору, князю Платону Зубову (после смерти Григория Потемкина был назначен Новороссийским генерал-губернатором и начальником Черноморского флота).7 февраля (27 января) 1795 года указом Екатерины Хаджибей переименован в Одессу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина" Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
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одесса, украина, мнения, сергей горбачев, общество, история, новости
Люди с железным стержнем: чем показательны акции протеста в Одессе

Протестные акции в Одессе доказывают смелость и верность людей исторической правде

20:53 08.10.2024 (обновлено: 22:20 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАллея городов-героев в Москве. Одесса
Аллея городов-героев в Москве. Одесса - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Акции протеста против действий и решений украинской власти в Одессе показательны и доказывают, что в этом городе остаются верные исторической правде люди, и всех их не запугать украинским нацистам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Накануне жительница Одессы попыталась повесить флаг России на постамент на Екатерининской площади, с которого ранее был демонтирован памятник российской императрице Екатерине II. Как сообщают СМИ, женщину задержали украинские силовики. В конце сентября в Одессе прошла акция против демонтажа памятников российским деятелям культуры и переименования улиц – люди назвали это частью истории своего города.
По словам Горбачева, подобные факты доказывают, что дух одесситов не сломлен.
"Они не просто сохранили остатки исторической памяти и разум – это люди с железным стержнем. Это доказывает то, что они все-таки остаются одесситами. Хотя таких проявлений было немного, но это показательно", – сказал Горбачев.
Он отметил, что снесенный памятник российской императрице не являлся монументом в ее честь – это символ истории города, что хорошо известно образованным людям.
"Два года назад памятник сняли безголовые товарищи, которые нам не товарищи, ибо это памятник был не только монументом Екатерине II, а и отцам-основателям Одессы непосредственно. Там и де Рибас, и Зубов, и Потемкин", – напомнил эксперт.
В Берлине одессит запустил над Рейхстагом дрон с российским флагом
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование названий улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о так называемой декоммунизации. В последние годы киевские власти борются не только с советской историей, но и всем, что связано с Россией.
В сентябре в центре Харькова был демонтирован памятник героям романа "12 стульев" советских писателей и журналистов, уроженцев Одессы Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Тогда же украинские власти Одессы постановили демонтировать 19 памятников. В их числе памятник русскому поэту Александру Пушкину; писателю-одесситу, автору "Одесских рассказов" Исааку Бабелю; певцу, поэту и актеру Владимиру Высоцкому.
Памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам, основателям Одессы (Григорий Потемкин, Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Платон Зубов) был демонтирован украинскими властями в декабре 2022 года. Тогда же был снесен памятник русскому полководцу Александру Суворову.
Хосе де Рибас (известен в России как Иосиф Дерибас) – перешедший на службу в русскую армию испанский дворянин. В 1789 году, в период войны русско-турецкой войны 1787-1791 гг., командовал штурмом турецкой крепости Ени-Дунья (Новый свет) возле поселения Хаджибей, на месте которого после победы России под командованием русского полководца графа Суворова началась закладка новой русской крепости.
7 июня (27 мая по старому стилю) 1794 года Екатерина II издала рескрипт, которым повелела возвести на месте Хаджибея военную гавань с купеческой пристанью и город.
План построения порта и города составил инженер русской армии Франц де Воллан. На утверждение он был представлен Таврическому генерал-губернатору, князю Платону Зубову (после смерти Григория Потемкина был назначен Новороссийским генерал-губернатором и начальником Черноморского флота).
7 февраля (27 января) 1795 года указом Екатерины Хаджибей переименован в Одессу.
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