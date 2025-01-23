https://crimea.ria.ru/20250123/verkhovnyy-sud-rf-priznal-pravyy-sektor-terroristicheskoy-organizatsiey-1143595562.html
Верховный суд РФ признал "Правый сектор"* террористической организацией
Верховный суд РФ признал "Правый сектор"* террористической организацией - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Верховный суд РФ признал "Правый сектор"* террористической организацией
Террористическими и запрещенными в России признаны украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T15:46
2025-01-23T15:46
2025-01-23T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Террористическими и запрещенными в России признаны украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*. Такое решение принято Верховным судом РФ по иску Генпрокуратуры, пишет РИА Новости из зала суда.Уточняется, что судебное заседание проходило в закрытом режиме.В исковом заявлении генпрокурор РФ просил признать украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь"* и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запретить их работу в России.В 2014 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в стране "Правый сектор"*, а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму."Правый сектор"* – объединение радикальных националистических организаций Украины, появившееся в конце 2013 года на фоне начавшегося в Киеве "Евромайдана". Движение объединило разрозненные экстремистские группы, которые принимали участие в госперевороте на Украине. Основная политическая цель движения – построение национального украинского государства и национальная революция.По некоторым данным, 2 мая 2014 года именно экстремисты "Правого сектора"* и их сторонники в ходе столкновений в Одессе подожгли здание Дома профсоюзов, в результате чего погибли десятки активистов Антимайдана.В 2014 году "Правый сектор"* был преобразован на Украине в политическую партию.* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Верховный суд РФ признал "Правый сектор"* террористической организацией
"Правый сектор"* признали в России террористической организацией
15:46 23.01.2025 (обновлено: 16:00 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Террористическими и запрещенными в России признаны украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*. Такое решение принято Верховным судом РФ по иску Генпрокуратуры, пишет РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования удовлетворить", – озвучил решение судья, передает с места корреспондент агентства.
Уточняется, что судебное заседание проходило в закрытом режиме.
В исковом заявлении генпрокурор РФ просил признать украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь"* и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запретить их работу в России.
В 2014 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в стране "Правый сектор"*, а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму.
"Правый сектор"* – объединение радикальных националистических организаций Украины, появившееся в конце 2013 года на фоне начавшегося в Киеве "Евромайдана". Движение объединило разрозненные экстремистские группы, которые принимали участие в госперевороте на Украине. Основная политическая цель движения – построение национального украинского государства и национальная революция.
По некоторым данным, 2 мая 2014 года именно экстремисты "Правого сектора"* и их сторонники в ходе столкновений в Одессе подожгли здание Дома профсоюзов, в результате чего погибли десятки активистов Антимайдана.
В 2014 году "Правый сектор"* был преобразован на Украине в политическую партию.
* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.
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