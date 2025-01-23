https://crimea.ria.ru/20250123/verkhovnyy-sud-rf-priznal-pravyy-sektor-terroristicheskoy-organizatsiey-1143595562.html

Верховный суд РФ признал "Правый сектор"* террористической организацией

Верховный суд РФ признал "Правый сектор"* террористической организацией - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Верховный суд РФ признал "Правый сектор"* террористической организацией

Террористическими и запрещенными в России признаны украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:46

2025-01-23T15:46

2025-01-23T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Террористическими и запрещенными в России признаны украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*. Такое решение принято Верховным судом РФ по иску Генпрокуратуры, пишет РИА Новости из зала суда.Уточняется, что судебное заседание проходило в закрытом режиме.В исковом заявлении генпрокурор РФ просил признать украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь"* и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запретить их работу в России.В 2014 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в стране "Правый сектор"*, а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму."Правый сектор"* – объединение радикальных националистических организаций Украины, появившееся в конце 2013 года на фоне начавшегося в Киеве "Евромайдана". Движение объединило разрозненные экстремистские группы, которые принимали участие в госперевороте на Украине. Основная политическая цель движения – построение национального украинского государства и национальная революция.По некоторым данным, 2 мая 2014 года именно экстремисты "Правого сектора"* и их сторонники в ходе столкновений в Одессе подожгли здание Дома профсоюзов, в результате чего погибли десятки активистов Антимайдана.В 2014 году "Правый сектор"* был преобразован на Украине в политическую партию.* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, верховный суд россии, россия, антитеррор, украина, общество, терроризм