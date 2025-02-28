https://crimea.ria.ru/20250228/peredaval-dannye-ob-armii-rossii--na-khersonschine-arestovali-shpiona-1144547828.html

Передавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона

Передавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Передавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона

В Херсонской области арестован 32-летний местный житель, гражданин РФ, который сотрудничал со спецслужбами Украины и передавал им данные о дислокации российских РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T11:37

2025-02-28T11:37

2025-02-28T11:37

шпионаж

госизмена

херсонская область

закон и право

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144547717_0:0:790:444_1920x0_80_0_0_3df536c2c8c30b4bee1022d1d5cb64ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области арестован 32-летний местный житель, гражданин РФ, который сотрудничал со спецслужбами Украины и передавал им данные о дислокации российских военных. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.В отношении мужчины, который сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело за госизмену, ему грозит до 20 лет лишения свободы.Все обстоятельства дела выясняются.25 февраля в Херсонской области правоохранители пресекли деятельность 51-летней гражданки Украины, причастной к шпионажу. Женщина передавала противнику данные о перемещениях российской армии. 20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он получил 18 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавала данные о военных РФ - жительница Севастополя получила срокЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

херсонская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шпионаж, госизмена, херсонская область, закон и право, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, вооруженные силы россии, новости