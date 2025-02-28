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Передавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Передавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона
Передавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Передавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона
В Херсонской области арестован 32-летний местный житель, гражданин РФ, который сотрудничал со спецслужбами Украины и передавал им данные о дислокации российских РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T11:37
2025-02-28T11:37
шпионаж
госизмена
херсонская область
закон и право
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области арестован 32-летний местный житель, гражданин РФ, который сотрудничал со спецслужбами Украины и передавал им данные о дислокации российских военных. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.В отношении мужчины, который сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело за госизмену, ему грозит до 20 лет лишения свободы.Все обстоятельства дела выясняются.25 февраля в Херсонской области правоохранители пресекли деятельность 51-летней гражданки Украины, причастной к шпионажу. Женщина передавала противнику данные о перемещениях российской армии. 20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он получил 18 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавала данные о военных РФ - жительница Севастополя получила срокЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
херсонская область
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РИА Новости Крым
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шпионаж, госизмена, херсонская область, закон и право, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, вооруженные силы россии, новости
Передавал данные об армии России – на Херсонщине арестовали шпиона

В Херсонской области за сотрудничество со спецслужбами Украины арестован россиянин - ФСБ

11:37 28.02.2025
 
© УФСБ России по Херсонской областиВ Херсонской области за сотрудничество со спецслужбами Украины арестован россиянин
В Херсонской области за сотрудничество со спецслужбами Украины арестован россиянин
© УФСБ России по Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области арестован 32-летний местный житель, гражданин РФ, который сотрудничал со спецслужбами Украины и передавал им данные о дислокации российских военных. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
"Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый в декабре 2023 года передал представителям главного управления разведки минобороны Украины сведения о дислокации военнослужащих воинской части ВС РФ на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины, который сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело за госизмену, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Все обстоятельства дела выясняются.
25 февраля в Херсонской области правоохранители пресекли деятельность 51-летней гражданки Украины, причастной к шпионажу. Женщина передавала противнику данные о перемещениях российской армии. 20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он получил 18 лет лишения свободы.
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ШпионажГосизменаХерсонская областьЗакон и правоФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаВооруженные силы РоссииНовости
 
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