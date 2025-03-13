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В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения
В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения
В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку судов в целях безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T08:11
2025-03-13T08:11
2025-03-13T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку судов в целях безопасности, сообщили в Росавиации.Накануне вечером на работу аэропорта в Саратове, а также в Калуге также вводились временные ограничения. Утром в четверг в Минобороны сообщили, что ночью силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосуВпереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосеРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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саратов, новости, росавиация, аэропорт, самолет
В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропортов Саратова и Волгограда – Росавиация
08:11 13.03.2025 (обновлено: 08:28 13.03.2025)