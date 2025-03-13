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В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения
В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения
В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку судов в целях безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T08:11
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саратов
новости
росавиация
аэропорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку судов в целях безопасности, сообщили в Росавиации.Накануне вечером на работу аэропорта в Саратове, а также в Калуге также вводились временные ограничения. Утром в четверг в Минобороны сообщили, что ночью силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосуВпереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосеРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ
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саратов, новости, росавиация, аэропорт, самолет
В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропортов Саратова и Волгограда – Росавиация

08:11 13.03.2025 (обновлено: 08:28 13.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку судов в целях безопасности, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 07:45 МСК введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG). Воздушная гавань временно не принимают и не отправляет авиарейсы. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:00 МСК введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", – сказано в сообщении официального представителя Росавиации.

Накануне вечером на работу аэропорта в Саратове, а также в Калуге также вводились временные ограничения. Утром в четверг в Минобороны сообщили, что ночью силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ.
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