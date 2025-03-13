https://crimea.ria.ru/20250313/v-aeroportu-saratova-vvedeny-vremennye-ogranicheniya-1144885745.html

В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения

В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения

В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку судов в целях безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T08:11

2025-03-13T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В аэропортах Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку судов в целях безопасности, сообщили в Росавиации.Накануне вечером на работу аэропорта в Саратове, а также в Калуге также вводились временные ограничения. Утром в четверг в Минобороны сообщили, что ночью силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосуВпереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосеРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФ

саратов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, новости, росавиация, аэропорт, самолет