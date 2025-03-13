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Милютинский парк Алупки масштабно озеленят к годовщине Крымской весны

Милютинский парк Алупки масштабно озеленят к годовщине Крымской весны - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Милютинский парк Алупки масштабно озеленят к годовщине Крымской весны

В Милютинском парке Алупки масштабно озеленяют территорию. Об этом в Telegram-канале рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T08:35

2025-03-13T08:35

2025-03-13T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В Милютинском парке Алупки масштабно озеленяют территорию. Об этом в Telegram-канале рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.Всего в Милютинском парке добавят порядка 40 видов – это сосны, кедры, яблони дубы, планируются и живые изгороди из деревьев.Также высадят 600 единиц декоративных злаков. Они неприхотливы и придают объектам ухоженный завершенный вид. А еще в парке появятся розмарин, айва японская, бересклеты, барбарисы, лавровишня и многое другое."Особое внимание будут привлекать 15 темно-пурпурных черемух Шуберта. Быстрорастущие деревья зацветут уже этой весной", – уточнила мэр Ялты.Сейчас над озеленением территории работают 20 человек. После того, как работы закончат – парк закрепят за "Зеленстроем", добавила Павленко.Ранее сообщали, что к предстоящему курортному сезону в Алупке может появиться еще одно место притяжения для туристов – Парк авангардистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардовЕще один курортный город в Крыму благоустроятСпорт у моря: в Гаспре построили площадку для игры в петанк

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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