https://crimea.ria.ru/20250313/v-evpatorii-gromko--rabotayut-voennye--1144886876.html

В Евпатории громко – работают военные

В Евпатории громко – работают военные - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Евпатории громко – работают военные

Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Евпатории, связаны с учениями военнослужащих. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T09:15

2025-03-13T09:15

2025-03-13T09:15

крым

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евпатория

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Евпатории, связаны с учениями военнослужащих. Об этом предупредили в городской администрации. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Для поддержания боеготовности в обоих субъектах проводятся учения силовиков. Кроме того, регулярно проходят учения теробороны . Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам диверсантов. Формат тренировок предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями. Крымчан при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя