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В Евпатории громко – работают военные
В Евпатории громко – работают военные - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Евпатории громко – работают военные
Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Евпатории, связаны с учениями военнослужащих. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T09:15
2025-03-13T09:15
2025-03-13T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Евпатории, связаны с учениями военнослужащих. Об этом предупредили в городской администрации. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Для поддержания боеготовности в обоих субъектах проводятся учения силовиков. Кроме того, регулярно проходят учения теробороны . Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам диверсантов. Формат тренировок предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями. Крымчан при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Евпатории громко – работают военные
Громкие звуки в Евпатории связаны с учениями военных