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В Евпатории громко – работают военные - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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В Евпатории громко – работают военные
В Евпатории громко – работают военные - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Евпатории громко – работают военные
Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Евпатории, связаны с учениями военнослужащих. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T09:15
2025-03-13T09:15
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евпатория
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Евпатории, связаны с учениями военнослужащих. Об этом предупредили в городской администрации. Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Для поддержания боеготовности в обоих субъектах проводятся учения силовиков. Кроме того, регулярно проходят учения теробороны . Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам диверсантов. Формат тренировок предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями. Крымчан при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Евпатории громко – работают военные

Громкие звуки в Евпатории связаны с учениями военных

09:15 13.03.2025
 
© Александр ЮрьевЕвпатория
Евпатория
© Александр Юрьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут слышать в четверг жители и гости Евпатории, связаны с учениями военнослужащих. Об этом предупредили в городской администрации.
"Уважаемые евпаторийцы! Информируем, что сегодня до 14:00 будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки", - говорится в сообщении.
Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Для поддержания боеготовности в обоих субъектах проводятся учения силовиков. Кроме того, регулярно проходят учения теробороны . Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам диверсантов. Формат тренировок предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями. Крымчан при этом призывают сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаЕвпаторияУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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