https://crimea.ria.ru/20250313/kto-v-krymu-mozhet-poluchit-sertifikat-na-sredstva-reabilitatsii-1144888473.html

Кто в Крыму может получить сертификат на средства реабилитации

Кто в Крыму может получить сертификат на средства реабилитации - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Кто в Крыму может получить сертификат на средства реабилитации

В 2025 году крымчане с инвалидностью будут получать средства реабилитации за счет бюджета двумя основными способами. Об этом сообщили в Отделении социального... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T10:34

2025-03-13T10:34

2025-03-13T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В 2025 году крымчане с инвалидностью будут получать средства реабилитации за счет бюджета двумя основными способами. Об этом сообщили в Отделении социального фонда России (СФР) по республике Крым.Также с 1 января 2025 года изменился порядок подачи заявлений о замене технических средств реабилитации. Теперь документы можно подавать за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия или за 60 дней до исчерпания выделенного объема средств на обеспечение техническими средствами реабилитации, а не по истечении сроков их пользования, как было раньше, добавили в региональном отделении.При заказе изделия в натуральной форме срок выдачи будет зависеть от госконтракта. Если он заключен, обеспечение займет от 7 до 15 дней.По электронному сертификату техническое средство реабилитации можно получить быстрее. Сейчас на оформление уходит до 10 дней, а срок действия – 12 месяцев (на средства ежедневного ухода – 6 месяцев), но не больше срока, указанного для проведения реабилитации.Оформить сертификат можно, подав заявление на Госуслугах, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым. В одном заявлении на сертификат можно указать все нужные виды изделий. На каждый вид будет открыт отдельный сертификат, привязанный к карте "МИР".За прошлый год больше 454 тысяч крымчан с инвалидностью получили технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов. На обеспечение этих целей республиканское Отделение СФР направило свыше 767 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Социальные пенсии в России станут выше В Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформитьПоездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госуслуги, соцзащита, новости крыма, отделение социального фонда россии по республике крым, мфц крыма, крымский бюджет, инвалидность