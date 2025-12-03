Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав
В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав
В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции во время ночной погони задержали пьяного мотоциклиста без прав. Об этом сообщает ГАИ Севастополя. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T20:23
2025-12-03T20:23
севастополь
новости севастополя
гаи
происшествия
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции во время ночной погони задержали пьяного мотоциклиста без прав. Об этом сообщает ГАИ Севастополя.По информации ГАИ, пытаясь скрыться, водитель успел проехать на запрещающий сигнал светофора и выехать полосу встречного движения, после чего был задержан правоохранителями. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя составлены административные материалы по шести статьям КоАП РФ. Кроме того, при личном досмотре водителя в пачке сигарет сотрудники ГАИ обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Также во время проведения проверки установлено, что молодой человек управлял транспортным средством не имея права управления, с явными признаками опьянения, добавили в ГАИПо информации Госавтоинспекции, в апреле текущего года за такое же правонарушение гонщику суд уже назначал наказание в виде ареста 11 суток. В настоящее время проводится криминалистическая экспертиза изъятого вещества. Правонарушитель может стать фигурантом сразу двух уголовных дел – за повторную пьяную езду и хранение наркотиков. Мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку.
В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав

В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав

20:23 03.12.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе сотрудники Госавтоинспекции во время ночной погони задержали пьяного мотоциклиста без прав
В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции во время ночной погони задержали пьяного мотоциклиста без прав
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции во время ночной погони задержали пьяного мотоциклиста без прав. Об этом сообщает ГАИ Севастополя.
"На проспекте Генерала Острякова экипаж отдельного батальона ГАИ Севастополя обратил внимание на мотоцикл Hammer, движущийся по улицам города без регистрационных знаков. 19-летний водитель мотоцикла законное требование об остановке проигнорировал, проехав мимо наряда ДПС. При этом мотоциклист и пассажир находились без шлемов и защитной экипировки. Автоинспекторы проследовали за нарушителем", – говорится в сообщении.
По информации ГАИ, пытаясь скрыться, водитель успел проехать на запрещающий сигнал светофора и выехать полосу встречного движения, после чего был задержан правоохранителями.
Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя составлены административные материалы по шести статьям КоАП РФ.
Кроме того, при личном досмотре водителя в пачке сигарет сотрудники ГАИ обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Также во время проведения проверки установлено, что молодой человек управлял транспортным средством не имея права управления, с явными признаками опьянения, добавили в ГАИ
По информации Госавтоинспекции, в апреле текущего года за такое же правонарушение гонщику суд уже назначал наказание в виде ареста 11 суток. В настоящее время проводится криминалистическая экспертиза изъятого вещества. Правонарушитель может стать фигурантом сразу двух уголовных дел – за повторную пьяную езду и хранение наркотиков. Мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку.
Лента новостейМолния