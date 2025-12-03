https://crimea.ria.ru/20251203/v-sevastopole-zaderzhali-19-letnego-pyanogo-voditelya-mototsikla-bez-prav-1151390866.html

В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав

В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав - РИА Новости Крым, 03.12.2025

В Севастополе задержали 19-летнего пьяного водителя мотоцикла без прав

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции во время ночной погони задержали пьяного мотоциклиста без прав. Об этом сообщает ГАИ Севастополя. РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T20:23

2025-12-03T20:23

2025-12-03T20:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции во время ночной погони задержали пьяного мотоциклиста без прав. Об этом сообщает ГАИ Севастополя.По информации ГАИ, пытаясь скрыться, водитель успел проехать на запрещающий сигнал светофора и выехать полосу встречного движения, после чего был задержан правоохранителями. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя составлены административные материалы по шести статьям КоАП РФ. Кроме того, при личном досмотре водителя в пачке сигарет сотрудники ГАИ обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Также во время проведения проверки установлено, что молодой человек управлял транспортным средством не имея права управления, с явными признаками опьянения, добавили в ГАИПо информации Госавтоинспекции, в апреле текущего года за такое же правонарушение гонщику суд уже назначал наказание в виде ареста 11 суток. В настоящее время проводится криминалистическая экспертиза изъятого вещества. Правонарушитель может стать фигурантом сразу двух уголовных дел – за повторную пьяную езду и хранение наркотиков. Мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

