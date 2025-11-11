https://crimea.ria.ru/20251111/ssha-davno-priznali-rossiyskiy-status-kryma--ekspert-1150781352.html
США давно признали российский статус Крыма – эксперт
США давно признали российский статус Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 11.11.2025
США давно признали российский статус Крыма – эксперт
США официально признают Крым российским регионом тогда, когда им будет это выгодно, но де-факто американцы уже смирились с тем, что полуостров останется частью... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T06:08
2025-11-11T06:08
2025-11-11T09:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. США официально признают Крым российским регионом тогда, когда им будет это выгодно, но де-факто американцы уже смирились с тем, что полуостров останется частью РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Михайлов предположил, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма и новых субъектов РФ может состояться при заключении окончательного мирного соглашения о завершении украинского конфликта.На данный момент Штатам пока выгодно принимать участие в конфликте, поставляя киевскому режиму оружие через ЕС, отметил политолог. Но успехи Вооруженных сил России на поле боя могут изменить эту позицию американского руководства."Думаю, после окончательного взятия Покровска и Купянска Трамп уже будет более склонен договариваться на условиях России. Сейчас, когда мы ежедневно берем под контроль все новые территории, полагаю, все это будет приближать новую встречу (президентов России и США – ред.)", – считает Михайлов.Ранее Трамп заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
