США давно признали российский статус Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 11.11.2025
США давно признали российский статус Крыма – эксперт
США давно признали российский статус Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 11.11.2025
США давно признали российский статус Крыма – эксперт
США официально признают Крым российским регионом тогда, когда им будет это выгодно, но де-факто американцы уже смирились с тем, что полуостров останется частью... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. США официально признают Крым российским регионом тогда, когда им будет это выгодно, но де-факто американцы уже смирились с тем, что полуостров останется частью РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Михайлов предположил, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма и новых субъектов РФ может состояться при заключении окончательного мирного соглашения о завершении украинского конфликта.На данный момент Штатам пока выгодно принимать участие в конфликте, поставляя киевскому режиму оружие через ЕС, отметил политолог. Но успехи Вооруженных сил России на поле боя могут изменить эту позицию американского руководства."Думаю, после окончательного взятия Покровска и Купянска Трамп уже будет более склонен договариваться на условиях России. Сейчас, когда мы ежедневно берем под контроль все новые территории, полагаю, все это будет приближать новую встречу (президентов России и США – ред.)", – считает Михайлов.Ранее Трамп заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме Крым не давал Киеву согласия на управление – Лавров
США давно признали российский статус Крыма – эксперт

США официально признают Крым российским в выгодный для себя момент – политолог

06:08 11.11.2025 (обновлено: 09:23 11.11.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоЛивадийский дворец. Карта Крыма.
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. США официально признают Крым российским регионом тогда, когда им будет это выгодно, но де-факто американцы уже смирились с тем, что полуостров останется частью РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

"Они (США – ред.) будут готовы признать наши границы, когда им будет это выгодно. Потому что (президент США Дональд) Трамп – это делец. Думаю, американцы давно для себя приняли осознанное решение, что Крым – это неотделимая часть России", – сказал специалист.

Михайлов предположил, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма и новых субъектов РФ может состояться при заключении окончательного мирного соглашения о завершении украинского конфликта.
На данный момент Штатам пока выгодно принимать участие в конфликте, поставляя киевскому режиму оружие через ЕС, отметил политолог. Но успехи Вооруженных сил России на поле боя могут изменить эту позицию американского руководства.
"Думаю, после окончательного взятия Покровска и Купянска Трамп уже будет более склонен договариваться на условиях России. Сейчас, когда мы ежедневно берем под контроль все новые территории, полагаю, все это будет приближать новую встречу (президентов России и США – ред.)", – считает Михайлов.
Ранее Трамп заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
