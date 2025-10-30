Рейтинг@Mail.ru
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины - РИА Новости Крым, 30.10.2025
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины
В Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти... РИА Новости Крым, 30.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140148679_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2895cb382ad2900800d0281bb14515fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, 39-летняя осужденная на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем ГУР МОУ (Главным управление разведки Министерства обороны Украины), который является администратором телеграм-канала, заведомо действующего против безопасности РФ.В тот же период на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации.Преступная деятельность злоумышленницы выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту. Женщина заключена под стражу, уточнили в прокуратуре города. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).Ранее сообщалось, что Севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизменуЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины

В Севастополе женщина получила 13 лет за госизмену и вандализм

16:16 30.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, 39-летняя осужденная на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем ГУР МОУ (Главным управление разведки Министерства обороны Украины), который является администратором телеграм-канала, заведомо действующего против безопасности РФ.
"В рамках данного сотрудничества в период с апреля по ноябрь 2023 года она собирала сведения о местах дислокации объектов Вооруженных сил Российской Федерации в Севастополе, перемещениях боевых кораблей и авиации и передавала их в чат-бот канала для использования против России", – сказано в сообщении.
В тот же период на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации.
Преступная деятельность злоумышленницы выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту. Женщина заключена под стражу, уточнили в прокуратуре города. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновной наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что Севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.
