13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины

13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, 39-летняя осужденная на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем ГУР МОУ (Главным управление разведки Министерства обороны Украины), который является администратором телеграм-канала, заведомо действующего против безопасности РФ.В тот же период на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации.Преступная деятельность злоумышленницы выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту. Женщина заключена под стражу, уточнили в прокуратуре города. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).Ранее сообщалось, что Севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизменуЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор

