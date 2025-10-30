https://crimea.ria.ru/20251030/13-let-kolonii-poluchila-zhitelnitsa-sevastopolya-za-rabotu-na-gur-ukrainy-1150549289.html
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины - РИА Новости Крым, 30.10.2025
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины
В Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T16:16
2025-10-30T16:16
2025-10-30T16:13
севастополь
прокуратура города севастополя
новости севастополя
госизмена
вандализм
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140148679_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2895cb382ad2900800d0281bb14515fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, 39-летняя осужденная на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем ГУР МОУ (Главным управление разведки Министерства обороны Украины), который является администратором телеграм-канала, заведомо действующего против безопасности РФ.В тот же период на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации.Преступная деятельность злоумышленницы выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту. Женщина заключена под стражу, уточнили в прокуратуре города. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).Ранее сообщалось, что Севастополец собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизменуЮный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/05/1140148679_37:0:1208:878_1920x0_80_0_0_8c9c0cf79653dd490f7f43014cd670ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, госизмена, вандализм, суд, приговор
13 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины
В Севастополе женщина получила 13 лет за госизмену и вандализм
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, 39-летняя осужденная на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем ГУР МОУ (Главным управление разведки Министерства обороны Украины), который является администратором телеграм-канала, заведомо действующего против безопасности РФ.
"В рамках данного сотрудничества в период с апреля по ноябрь 2023 года она собирала сведения о местах дислокации объектов Вооруженных сил Российской Федерации в Севастополе, перемещениях боевых кораблей и авиации и передавала их в чат-бот канала для использования против России", – сказано в сообщении.
В тот же период на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации.
Преступная деятельность злоумышленницы выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту. Женщина заключена под стражу, уточнили в прокуратуре города. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя назначил виновной наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что Севастополец собирал и передавал
военной разведке Украины сведения о позициях российских систем противовоздушной обороны. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем разведки Украины. По указанию куратора он собирал информацию о местах дислокации российских средств ПВО на территории Крыма и Севастополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: