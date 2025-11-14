https://crimea.ria.ru/20251114/slezt-s-kryuchka---kak-zhdunu-stat-na-pravilnyy-put-1150916616.html

Слезть с крючка - как ждуну стать на правильный путь

Бывают случаи, когда россияне в результате шантажа украинских спецслужб становятся соучастниками преступлений. В этой ситуации жертвам ЦИПсО лучше заранее... РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Бывают случаи, когда россияне в результате шантажа украинских спецслужб становятся соучастниками преступлений. В этой ситуации жертвам ЦИПсО лучше заранее добровольно сообщить об этом в органы МВД или ФСБ России - это позволит избежать административной или уголовной ответственности, если последствия от этих действий не наступили. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал советник главы Республики Крым, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.По его мнению, так называемые "ждуны", симпатизируя киевскому режиму, маркируют себя в соцсетях, выставляя желто-голубые сердечки, а также различные картинки в поддержку Украины, чтобы спецслужбы иностранного государства обратили на них внимание. И тогда может поступить предложение - рассказать о том, какие объекты находятся в том или ином районе, и сфотографировать их, возможно, за вознаграждение.Также он напомнил, что никакие угрозы шантажом не стоят того, чтобы провести долгие годы в тюрьме, чтобы разрушить свою судьбу и судьбу своих близких."В любой момент вы имеете право отказаться (от сотрудничества с ЦИПсО - ред.), но лучше обезопасьте себя и не вступайте в контакты ни с какими неизвестными номерами в соцсетях, не ищите подработку в различных мессенджерах. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - предупредил Талипов.В свою очередь депутат Госдумы России, генерал-майор запаса Леонид Ивлев напомнил о таком понятии как деятельное раскаяние."Если вдруг человек подвергается вербовке, например, по глупости своей, он может пойти в правоохранительные органы, в МВД, ФСБ. Ничего в этом зазорного нет. Спасете свою жизнь. Если степень погруженности такова, что может наступить уголовная ответственность, то нужно все рассказать. Есть такое понятие в уголовном процессе – деятельное раскаяние. Суд может учесть это и снизить меру ответственности", - пояснил депутат.Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина получил 14 лет заключения за госизмену. Житель Керчи фиксировал работу российских систем ПВО и передавал эти данные украинской разведке за вознаграждение. А в Севастополе местная жительница собирала данные об армии России и передавала украинское разведке. За госизмену и вандализм по мотивам политической ненависти женщина получила 13 лет заключения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – АксеновВ Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛАПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии

