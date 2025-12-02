https://crimea.ria.ru/20251202/khinshteyn-dolozhil-putinu-o-situatsii-v-kurskoy-oblasti-1151339499.html
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы комплексного... 02.12.2025
2025-12-02T09:56
2025-12-02T09:56
2025-12-02T09:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы комплексного восстановления и развития региона, а также меры по защите исторической памяти. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава региона также доложил президенту о работе координационного совета по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденно покинувших приграничные районы области.По его словам, люди, потерявшие жилье, продолжают получать сертификаты на новое, а также выплаты в 65 тысяч рублей. Особое внимание на встрече уделили разминированию территории области."На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 тысяч взрывоопасных предметов было разминировано", - отметил Хинштейн.В регионе важно не только восстановить все после разрушений, но и поддерживать мирную жизнь, в том числе в вопросах развития культуры, отметил глава государства. "Люди соскучились по большому искусству и, конечно, для них это очень важно. И это, кстати, говорит об интеллектуальном уровне тех, кто проживает в этом районе России – в Курской области", - подчеркнул президент.Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область, где побывал на строящейся АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на УкраинеТрамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Путин обсудил с Хинштейном восстановление Курской области после атак ВСУ
09:56 02.12.2025 (обновлено: 09:57 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы комплексного восстановления и развития региона, а также меры по защите исторической памяти. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Очень важно в этой работе не только восстановить то, что было разрушено врагом, важно обеспечить условия для социально-экономического развития региона, в том числе и прорывного, создать конкурентные преимущества, потому что понимаем, сегодня находимся в непростой ситуации", - рассказал Хинштейн.
Глава региона также доложил президенту о работе координационного совета по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденно покинувших приграничные районы области.
"Был создан координационный совет по урегулированию проблем жителей приграничья. В его состав вошли инициативные группы из числа самих жителей пострадавших приграничных районов. Все проблемные вопросы, прежде чем выносятся, конечно, обсуждаются вместе с людьми. И это главный принцип – обсуждение именно вместе с людьми", - отметил губернатор.
По его словам, люди, потерявшие жилье, продолжают получать сертификаты на новое, а также выплаты в 65 тысяч рублей. Особое внимание на встрече уделили разминированию территории области.
"На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 тысяч взрывоопасных предметов было разминировано", - отметил Хинштейн.
В регионе важно не только восстановить все после разрушений, но и поддерживать мирную жизнь, в том числе в вопросах развития культуры, отметил глава государства.
"Люди соскучились по большому искусству и, конечно, для них это очень важно. И это, кстати, говорит об интеллектуальном уровне тех, кто проживает в этом районе России – в Курской области", - подчеркнул президент.
Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область
, где побывал на строящейся АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове.
