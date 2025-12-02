https://crimea.ria.ru/20251202/khinshteyn-dolozhil-putinu-o-situatsii-v-kurskoy-oblasti-1151339499.html

Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы комплексного... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T09:56

2025-12-02T09:56

2025-12-02T09:57

владимир путин (политик)

новости

курская область

александр хинштейн

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151339384_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_cdf2b8d99e3737f052714dabbdbc2075.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы комплексного восстановления и развития региона, а также меры по защите исторической памяти. Об этом сообщается на сайте Кремля.Глава региона также доложил президенту о работе координационного совета по урегулированию проблемных вопросов граждан, вынужденно покинувших приграничные районы области.По его словам, люди, потерявшие жилье, продолжают получать сертификаты на новое, а также выплаты в 65 тысяч рублей. Особое внимание на встрече уделили разминированию территории области."На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 тысяч взрывоопасных предметов было разминировано", - отметил Хинштейн.В регионе важно не только восстановить все после разрушений, но и поддерживать мирную жизнь, в том числе в вопросах развития культуры, отметил глава государства. "Люди соскучились по большому искусству и, конечно, для них это очень важно. И это, кстати, говорит об интеллектуальном уровне тех, кто проживает в этом районе России – в Курской области", - подчеркнул президент.Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область, где побывал на строящейся АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на УкраинеТрамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, курская область, александр хинштейн, политика