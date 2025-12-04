https://crimea.ria.ru/20251204/kommunalnaya-infrastruktura-rf-gotova-k-otopitelnomu-periodu-na-998-1151410740.html
Коммунальная инфраструктура РФ готова к отопительному периоду на 99,8%
2025-12-04T16:30
2025-12-04T16:30
2025-12-04T16:31
16:30 04.12.2025 (обновлено: 16:31 04.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В России уровень подготовки к прохождению зимнего сезона составляет 99,8%. Запасы топлива сформированы в полном объеме. Отопительный процесс в воссоединенных и приграничных регионах страны находится на постоянном контроле. Об этом доложили профильные министры на заседании правительства под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Отопительный период начат во всех субъектах Российской Федерации. Подготовка к зиме в этом году шла по новым, более строгим правилам. В частности, впервые на законодательном уровне закреплена ответственность за готовность к зиме", – сказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
По его информации, на сегодняшний день уровень подготовки в стране к отопительному сезону составляет 99,8% по многоквартирным домам. Социальная сфера готова на 99,9%, коммунальная инфраструктура – на 99,8%. Завершающиеся работы не влияют на безопасность прохождения отопительного периода, заверил Файзуллин.
Запасы топлива сформированы в полном объеме, также сообщил он.
В целом на подготовку к отопительному периоду регионами направлены более 347 млрд рублей. Правительство также продолжает адресную поддержку регионов из федерального бюджета. В этом году ее получили пять субъектов на сумму 6 млрд рублей и в работе находится еще четыре заявки, уточнил Файзуллин.
Он также отметил, что благодаря реализации федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в РФ до 2030 года построят 2 тысячи объектов водоснабжения, модернизируют свыше 50 тысяч километров сетей и улучшат качество услуг для 20 миллионов человек.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев добавил, что прохождение отопительного сезона в воссоединенных и приграничных регионах находится на контроле. Обеспечен ежедневный контроль восстановления поврежденных энергообъектов.
"Сформирована необходимая группировка сил и средств для оперативного проведения ремонтных работ на объектах электросетевого комплекса. Стабильная работа всей энергосистемы и надежное энергоснабжение потребителей на постоянном контроле Минэнерго РФ", – уточнил Цивилев.
Ранее сообщалось, что средний индекс изменения платы
за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года составит 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более значительным, в том числе для Крыма и Севастополя.
