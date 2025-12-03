Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов - РИА Новости Крым, 03.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251203/v-novykh-regionakh-vosstanovili-69-dorozhnykh-mostov-i-puteprovodov-1151392340.html
В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов
В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов
В новых регионах России за три года восстановлены 69 искусственных дорожных сооружений, в том числе в этом году – девять объектов общей протяженностью более 700 РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T21:48
2025-12-03T21:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151391921_281:0:1280:562_1920x0_80_0_0_e4a445d86a378355aaa7bb29bd54d496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В новых регионах России за три года восстановлены 69 искусственных дорожных сооружений, в том числе в этом году – девять объектов общей протяженностью более 700 метров. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Среди отремонтированных сооружений – 40-метровый мост через реку Грузская в Макеевке Донецкой Народной Республики, по которому в августе запустили движение. Кроме того, восстановлен 60-метровый мост через реку Лугань в Луганской Народной Республике.В Херсонской области в ходе капремонта участка трассы Новая Каховка – Геническ обновлен мост через Каховский канал. Также на сегодняшний день продолжаются работы в Енакиево, Донецке и Луганске, добавил Хуснуллин.Ранее сообщалось, что в Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 километров. На участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах.
Новости
В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов

В Донбассе и Новороссии за три года восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов

21:48 03.12.2025
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаЗа три года в Донбассе и Новороссии восстановлены 69 искусственных сооружений
За три года в Донбассе и Новороссии восстановлены 69 искусственных сооружений
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В новых регионах России за три года восстановлены 69 искусственных дорожных сооружений, в том числе в этом году – девять объектов общей протяженностью более 700 метров. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"За три года в Донбассе и Новороссии восстановлены 69 искусственных сооружений. По программе этого года движение запустили по 9 таким объектам общей протяженностью 730 метров. Под контролем "Автодора" продолжаются работы еще на двух", – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Среди отремонтированных сооружений – 40-метровый мост через реку Грузская в Макеевке Донецкой Народной Республики, по которому в августе запустили движение. Кроме того, восстановлен 60-метровый мост через реку Лугань в Луганской Народной Республике.
В Херсонской области в ходе капремонта участка трассы Новая Каховка – Геническ обновлен мост через Каховский канал. Также на сегодняшний день продолжаются работы в Енакиево, Донецке и Луганске, добавил Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 километров. На участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах.
