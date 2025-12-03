https://crimea.ria.ru/20251203/v-novykh-regionakh-vosstanovili-69-dorozhnykh-mostov-i-puteprovodov-1151392340.html

В новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В новых регионах России за три года восстановлены 69 искусственных дорожных сооружений, в том числе в этом году – девять объектов общей протяженностью более 700 метров. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Среди отремонтированных сооружений – 40-метровый мост через реку Грузская в Макеевке Донецкой Народной Республики, по которому в августе запустили движение. Кроме того, восстановлен 60-метровый мост через реку Лугань в Луганской Народной Республике.В Херсонской области в ходе капремонта участка трассы Новая Каховка – Геническ обновлен мост через Каховский канал. Также на сегодняшний день продолжаются работы в Енакиево, Донецке и Луганске, добавил Хуснуллин.Ранее сообщалось, что в Херсонской области дорожники провели капремонт участка трассы Новая Каховка – Геническ длиной более 35 километров. На участке трассы, кроме восстановления дорожного полотна, отремонтировали искусственные сооружения, обустроили тротуары и предусмотрели 15 остановочных павильонов в населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублейКабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионахЭнергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года

