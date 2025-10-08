https://crimea.ria.ru/20251008/ukraina-ne-vernet-krym-v-blizhayshee-vremya---eks-posol-ssha-1150042020.html

Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США

Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США

Возвращение Крыма и Донбасса – вопрос точно не ближайшего будущего и тем более не военным путем. Об этом в разговоре с российскими пранкерами Владимиром... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T11:44

2025-10-08T11:44

2025-10-08T11:44

крым

новые регионы россии

политика

украина

сша

вован и лексус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149996811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6a7afafd2eac373fa7d8e39ea58889f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма и Донбасса – вопрос точно не ближайшего будущего и тем более не военным путем. Об этом в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.По его словам, любые попытки силового захвата регионов "не принесут устойчивого результата", а ставка Запада должна быть сделана на долгосрочную политико-экономическую стратегию. Он допустил, что со временем Крым и Донбасс могут снова войти в состав Украины.Американский дипломат также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сам "не знает, чего хочет". По мнению Тейлора, у Трампа нет определенной стратегии и четких планов, но он, тем не менее, открыл оборонным компаниям возможность поставок оружия на Украину."Я не думаю, что Трамп действительно знает, чего хочет, что есть какая-то грандиозная стратегия. Я пытаюсь подтолкнуть администрацию (США – ред.) и всех к тому, чтобы они заняли позицию поддержки Украины. По крайней мере он открыл нам, оборонным компаниям, доступ к поставкам оружия европейцам и украинцам, чего раньше не было", – рассказал Тейлор.Он также поделился планами по размещению иностранных войск на Украине с целью "гарантии безопасности" после перемирия. По его словам, США готовы предоставить Киеву солдат и другую военную поддержку."Я сейчас говорю о перемирии, а не о прекращении огня. В контексте перемирия американцы – Трамп и Рубио – обязались обеспечить авиацию коалиции желающих, а также, вероятно, командование и управление, воздушную логистику и разведку, тоже в частности с воздуха", – сказал Тейлор.Европейцы же, как уточнил дипломат, готовы разместить войска на территории Украины. Однако, по его мнению, в поддержке авиации США не будет необходимости – военные силы можно будет сосредоточить в Румынии, Польше, Болгарии и Германии.Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог призвал власти Украины де-факто принять потерю части территорий ради прекращения огня, однако отметил, что в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООНМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляЗеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп

https://crimea.ria.ru/20250930/my-doma-istoricheskie-regiony-otmechayut-trekhletie-s-rossiey-1149843375.html

крым

новые регионы россии

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новые регионы россии, политика, украина, сша, вован и лексус