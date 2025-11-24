Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма
В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине". Об этом он сказал в рамках совместной... РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине". Об этом он сказал в рамках совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом.По словам Стефанчука, во время саммита от партнеров прозвучали "четкие и понятные месседжи", главный из которых касается поддержки представителями ЕС "территориальной целостности, независимости и суверенитета" Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.
В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма

Конфликт на Украине закончится после возврата Крыма – председатель Верховной Рады

20:07 24.11.2025 (обновлено: 20:08 24.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине". Об этом он сказал в рамках совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом.

"Крым – это Украина, часть украинского государства, и война закончится тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины", – цитируют Стефанчука украинские СМИ.

По словам Стефанчука, во время саммита от партнеров прозвучали "четкие и понятные месседжи", главный из которых касается поддержки представителями ЕС "территориальной целостности, независимости и суверенитета" Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.
