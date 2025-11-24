https://crimea.ria.ru/20251124/v-kieve-sdelali-zayavlenie-ob-okonchanii-konflikta-posle-vozvrata-kryma-1151147697.html

В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма

В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине". Об этом он сказал в рамках совместной... РИА Новости Крым, 24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что конфликт закончится, "когда Крым будет возвращен Украине". Об этом он сказал в рамках совместной пресс-конференции со спикером шведского парламента Андреасом Норленом.По словам Стефанчука, во время саммита от партнеров прозвучали "четкие и понятные месседжи", главный из которых касается поддержки представителями ЕС "территориальной целостности, независимости и суверенитета" Украины.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер также отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территорииСША давно признали российский статус Крыма – эксперт"Слишком безрассудно": Такер Карлсон высказался о Крыме

