Кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Какие именно страны должны признать сложившиеся по итогам СВО территориальные реалии, будет определено в результате переговорного процесса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Владимира Путина о юридической невозможности прийти сейчас к соглашению с Украиной и необходимости правового признания территориальных вопросов ключевыми мировыми игроками.Отвечая на вопрос, с каких именно территорий ВСУ, согласно мирному плану, должны уйти, представитель Кремля сказал: "Все детали мы сейчас не будем называть. И, собственно, и президент вчера к этому призвал. Это будет обсуждаться".Он также сообщил, что Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по УкраинеПутин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию

