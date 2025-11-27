Рейтинг@Mail.ru
"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 27.11.2025
"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
В условиях изменяющегося мира Запад сегодня "сбрасывает шкуру", но он не способен возглавить многополярный мир, как это может Россия, потому не будет нам другом РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В условиях изменяющегося мира Запад сегодня "сбрасывает шкуру", но он не способен возглавить многополярный мир, как это может Россия, потому не будет нам другом ни при каких обстоятельствах – только временным партнером по итогам тех или иных мирных соглашений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.
россия, коллективный запад, политика, внешняя политика, олег шевченко, мнения
"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине

Запад не способен долго быть партнером России по одной причине – политолог

21:47 27.11.2025
 
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В условиях изменяющегося мира Запад сегодня "сбрасывает шкуру", но он не способен возглавить многополярный мир, как это может Россия, потому не будет нам другом ни при каких обстоятельствах – только временным партнером по итогам тех или иных мирных соглашений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.
По словам Шевченко, западный союз был крепок очень много лет и сейчас перестраивается, как и все – каждый по-своему – в условиях изменяющегося мира.
"Западная цивилизация тоже перестраивается, сбрасывает старую шкуру и надевает новую. Происходят аллергические реакции, различные детские болезни, скандалы, раскоординация", – сказал Шевченко.
Проявления этого процесса можно видеть ежедневно, в том числе в контексте попыток вести переговоры по Украине, заметил он:
"У оппонентов наблюдается очевидная грызня. И все эти "сливы", я думаю, борьба кланов американского истеблишмента, когда хотят подсидеть своего противника, продвинуть своего человека".
Таким образом, "Запад использует сегодня переговоры по урегулированию конфликта на Украине как повод для своих внутриполитических американских и европейских разборок – не более того", делает вывод Шевченко.
"А мы смотрим на эту грызню бульдогов и говорим: "Коллеги, как закончите скандалить, давайте за стол переговоров и займемся реальными делами", – добавил он.
Однако эта временная слабость западного мира не означает слабости как таковой, уверен эксперт. По мнению Шевченко, Запад - достаточно сильная и устойчивая цивилизационная организация, которая выдержит трансформации.
При этом после обновления, как и всегда ранее, "никогда и ни при каких обстоятельствах другом и союзником он нам не будет".
"Партнером временным – да. Врагом чаще всего и скорее всего. Слишком много у нас пересекающихся интересов, и слишком много амбиций у наших западных противников", – отметил политолог.
В частности, амбиции США, которые сводятся к тому, что "они город на холме, абсолютный идеал человечества и куда бы они ни пришли, все должно стать Америкой" не позволят нам находиться в долгосрочных союзнических и дружеских отношениях", считает эксперт.
Чего нельзя сказать о других цивилизациях, например, Китае и Индии, обо всем, что демонстрирует сегодня совершенно новый формат межцивилизационного сотрудничества в формате BRICS, добавил он.
"Запад на такое не способен. А Россия может возглавить и организовать цветущую сложность человеческих цивилизаций. И люди на планете это прекрасно понимают", – подчеркнул Шевченко.
Россия тоже все понимает и не строит иллюзий относительно мирных переговоров по Украине с Западом, потому "у нас есть консолидация элиты и четкое понимание, чего мы хотим", осознавая, что "главное наше дело – это поля СВО", сказал он.
"Победа и мирный договор куется не в кабинетах в Брюсселе или Вашингтоне, а под Запорожьем, под Днепропетровском, под Херсоном и Харьковом", – резюмировал эксперт.
Ранее 27 ноября президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан заявил, что армия России увеличивает темп наступления в зоне СВО.
