"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине

В условиях изменяющегося мира Запад сегодня "сбрасывает шкуру", но он не способен возглавить многополярный мир, как это может Россия, потому не будет нам другом РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T21:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В условиях изменяющегося мира Запад сегодня "сбрасывает шкуру", но он не способен возглавить многополярный мир, как это может Россия, потому не будет нам другом ни при каких обстоятельствах – только временным партнером по итогам тех или иных мирных соглашений. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.По словам Шевченко, западный союз был крепок очень много лет и сейчас перестраивается, как и все – каждый по-своему – в условиях изменяющегося мира.Проявления этого процесса можно видеть ежедневно, в том числе в контексте попыток вести переговоры по Украине, заметил он:"У оппонентов наблюдается очевидная грызня. И все эти "сливы", я думаю, борьба кланов американского истеблишмента, когда хотят подсидеть своего противника, продвинуть своего человека".Таким образом, "Запад использует сегодня переговоры по урегулированию конфликта на Украине как повод для своих внутриполитических американских и европейских разборок – не более того", делает вывод Шевченко.Однако эта временная слабость западного мира не означает слабости как таковой, уверен эксперт. По мнению Шевченко, Запад - достаточно сильная и устойчивая цивилизационная организация, которая выдержит трансформации.При этом после обновления, как и всегда ранее, "никогда и ни при каких обстоятельствах другом и союзником он нам не будет".В частности, амбиции США, которые сводятся к тому, что "они город на холме, абсолютный идеал человечества и куда бы они ни пришли, все должно стать Америкой" не позволят нам находиться в долгосрочных союзнических и дружеских отношениях", считает эксперт.Чего нельзя сказать о других цивилизациях, например, Китае и Индии, обо всем, что демонстрирует сегодня совершенно новый формат межцивилизационного сотрудничества в формате BRICS, добавил он.Россия тоже все понимает и не строит иллюзий относительно мирных переговоров по Украине с Западом, потому "у нас есть консолидация элиты и четкое понимание, чего мы хотим", осознавая, что "главное наше дело – это поля СВО", сказал он.Ранее 27 ноября президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан заявил, что армия России увеличивает темп наступления в зоне СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров Путин: РФ готова серьезно обсуждать план США по урегулированию на Украине Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин

