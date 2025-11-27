Рейтинг@Mail.ru
Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью не РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T17:19
2025-11-27T18:12
владимир путин (политик)
владимир зеленский
киргизия
украина
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью не имеет смысла. Об этом глава государства сказал на пресс-подходе по итогам визита в КиргизиюПрезидент России напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноармейск и Димитров полностью окружены - ПутинТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – ПутинПутин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
Новости
владимир путин (политик), владимир зеленский, киргизия, украина, политика, новости
Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин

Путин: Россия не может подписывать какие-либо документы с действующей украинской властью

17:19 27.11.2025 (обновлено: 18:12 27.11.2025)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью не имеет смысла. Об этом глава государства сказал на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию

"Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента", – заявил Путин.

Президент России напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.
Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Владимир Путин (политик)Владимир ЗеленскийКиргизияУкраинаПолитикаНовости
 
