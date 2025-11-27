https://crimea.ria.ru/20251127/podpisyvat-kakie-libo-dokumenty-s-ukrainskoy-vlastyu-nevozmozhno--putin-1151234730.html

Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью не имеет смысла. Об этом глава государства сказал на пресс-подходе по итогам визита в КиргизиюПрезидент России напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноармейск и Димитров полностью окружены - ПутинТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – ПутинПутин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

