Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
2025-11-27T17:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет договориться с Киевом, но подписывать сейчас какие-либо документы по урегулированию с украинской властью не имеет смысла. Об этом глава государства сказал на пресс-подходе по итогам визита в КиргизиюПрезидент России напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.Кроме того, Путин сообщил, что переговорами по украинскому урегулированию будут заниматься Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноармейск и Димитров полностью окружены - ПутинТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – ПутинПутин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
27.11.2025