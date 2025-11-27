https://crimea.ria.ru/20251127/putin-nazval-peregovorschikov-ot-rossii-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-1151233880.html

Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию

27.11.2025

Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский будут заниматься переговорами по украинскому урегулированию.

2025-11-27T17:04

2025-11-27T17:04

2025-11-27T17:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский будут заниматься переговорами по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. "Кто является переговорщиком с российской стороны? Это очевидно – Министерство иностранных дел. Ну, когда мы сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения. Министерство иностранных дел с нашей стороны, со стороны администрации - Мединский Владимир Ростиславович - помощник президента, он этим занимался с самого начала", - сказал российский лидер журналистам. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу включен также помощник главы государства Юрий Ушаков, который находится на связи с американскими коллегами. "Но он один не может все это сделать, это МИД должен делать и отчасти администрация президента. Это очень большой комплекс вопросов, который нужно обсудить и зафиксировать, и грамотно прописать, и точки над "и" расставить", - пояснил Путин.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноармейск и Димитров полностью окружены - ПутинТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин

