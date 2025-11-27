Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский будут заниматься переговорами по украинскому урегулированию. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.11.2025
владимир путин (политик)
политика
переговоры
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир мединский
кыргызстан
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский будут заниматься переговорами по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан. "Кто является переговорщиком с российской стороны? Это очевидно – Министерство иностранных дел. Ну, когда мы сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения. Министерство иностранных дел с нашей стороны, со стороны администрации - Мединский Владимир Ростиславович - помощник президента, он этим занимался с самого начала", - сказал российский лидер журналистам. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу включен также помощник главы государства Юрий Ушаков, который находится на связи с американскими коллегами. "Но он один не может все это сделать, это МИД должен делать и отчасти администрация президента. Это очень большой комплекс вопросов, который нужно обсудить и зафиксировать, и грамотно прописать, и точки над "и" расставить", - пояснил Путин.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Красноармейск и Димитров полностью окружены - ПутинТемп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
владимир путин (политик), политика, переговоры, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир мединский, кыргызстан
Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию

МИД России и Мединский будут заниматься переговорами по Украине – Путин

17:04 27.11.2025 (обновлено: 17:05 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел России и помощник главы государства Владимир Мединский будут заниматься переговорами по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.
"Кто является переговорщиком с российской стороны? Это очевидно – Министерство иностранных дел. Ну, когда мы сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения. Министерство иностранных дел с нашей стороны, со стороны администрации - Мединский Владимир Ростиславович - помощник президента, он этим занимался с самого начала", - сказал российский лидер журналистам.
По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу включен также помощник главы государства Юрий Ушаков, который находится на связи с американскими коллегами.
"Но он один не может все это сделать, это МИД должен делать и отчасти администрация президента. Это очень большой комплекс вопросов, который нужно обсудить и зафиксировать, и грамотно прописать, и точки над "и" расставить", - пояснил Путин.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Владимир Путин (политик)ПолитикаПереговорыУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир МединскийКыргызстан
 
