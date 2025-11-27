https://crimea.ria.ru/20251127/krasnoarmeysk-i-dimitrov-polnostyu-okruzheny---putin-1151233715.html
Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
Красноармейск и Димитров полностью окружены, как в свое время Купянск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T17:01
2025-11-27T17:01
2025-11-27T17:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Красноармейск и Димитров полностью окружены, как в свое время Купянск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части, добавил он.Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:01 27.11.2025 (обновлено: 17:58 27.11.2025)