Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Красноармейск и Димитров полностью окружены, как в свое время Купянск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части, добавил он.Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:01 27.11.2025 (обновлено: 17:58 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий группировки "Центр"
Военнослужащий группировки Центр - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Красноармейск и Димитров полностью окружены, как в свое время Купянск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.
"Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", - сказал Путин.
ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части, добавил он.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОВладимир Путин (политик)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаПотери ВСУ
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
