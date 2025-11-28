Рейтинг@Mail.ru
США передали России основные параметры мирного плана по Украине - РИА Новости Крым, 28.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251128/ssha-peredali-rossii-osnovnye-parametry-mirnogo-plana-po-ukraine--1151248809.html
США передали России основные параметры мирного плана по Украине
США передали России основные параметры мирного плана по Украине - РИА Новости Крым, 28.11.2025
США передали России основные параметры мирного плана по Украине
Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделе, добавил он.При это он отметил, что Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине."Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, шла ли речь только о Донбассе или о Запорожской и Херсонской областях в административных границах тоже в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий, тогда и прекратятся боевые действия.Это же касается и нюансов относительно международного признания решений по украинскому урегулированию, добавил он.
США передали России основные параметры мирного плана по Украине

США передали России основные параметры мирного плана по Украине - Песков

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделе, добавил он.

"Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор", - сказал Песков.

При это он отметил, что Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине.
"Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, шла ли речь только о Донбассе или о Запорожской и Херсонской областях в административных границах тоже в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий, тогда и прекратятся боевые действия.
Это же касается и нюансов относительно международного признания решений по украинскому урегулированию, добавил он.
