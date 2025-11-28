https://crimea.ria.ru/20251128/ssha-peredali-rossii-osnovnye-parametry-mirnogo-plana-po-ukraine--1151248809.html

США передали России основные параметры мирного плана по Украине

США передали России основные параметры мирного плана по Украине - РИА Новости Крым, 28.11.2025

США передали России основные параметры мирного плана по Украине

Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T11:44

2025-11-28T11:44

2025-11-28T11:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Вашингтон направил Москве параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделе, добавил он.При это он отметил, что Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине."Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, шла ли речь только о Донбассе или о Запорожской и Херсонской областях в административных границах тоже в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий, тогда и прекратятся боевые действия.Это же касается и нюансов относительно международного признания решений по украинскому урегулированию, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

