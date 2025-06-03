https://crimea.ria.ru/20250603/za-dengi-ot-natsionalizatsii-chto-budet-sdelano-v-bolshoy-yalte-1146916495.html

За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте

За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 03.06.2025

За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте

Добраться до единственного в Алупке мелкогалечного пляжа "Черный бугор" теперь отдыхающие и местные жители могут, не рискуя переломать ноги. К этому чудесному... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T19:28

2025-06-03T19:28

2025-06-03T19:28

ялта

большая ялта

алупка

новости крыма

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благоустройство

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ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости Крым. Добраться до единственного в Алупке мелкогалечного пляжа "Черный бугор" теперь отдыхающие и местные жители могут, не рискуя переломать ноги. К этому чудесному уголку ведут только две лестницы – с западной и восточной окраин пляжа. Полтора года назад одна из них – деревянная – сгорела, а вторая разрушилась от активизировавшийся из-за дождей оползней. Пляж оказался фактически отрезан от городского массива.Но этим летом добираться к пляжу, которым пользуются жители всего центрального района города, будет комфортно даже маленьким детям – весной обе лестницы сделали заново.Оба моста делали вручную. При этом большой – длинной в 150 метров – еще и стал шире. Подрядчик за свой счет на нем оборудовал смотровые площадки со скамейками и столами для отдыха."Особенность моста – это рельеф. Сложность уклонов и оползневой участок задавали особые требования строительства. У нас все было спроектировано в сжатые сроки и выполнено в течение полутора месяцев", – представитель подрядчика Владимир Одинцов отметил сложности работы.Еще один нюанс в том, что сюда нет подъездных путей, так что все стройматериалы носилось вручную на расстояние 300 метров."Тоннаж металла и объем материала, которые мы суммарно перенесли, вынесли и занесли, составляет более ста тонн. Это и бетон, и металл, и земельные объемы, и, конечно же, старый разбитый мост, который нужно было демонтировать, вывезти и утилизировать", – рассказывает Одинцов.На лестницах установят освещение. Так что возвращаться с вечерних морских купаний с пляжа "Черный бугор" будет безопасно.Ольга Литвинова добавляет, что в центре Алупки есть еще две национализированных гостиницы, которые очень ждут покупателей, чтобы сделать город еще благоустроенней и привлекательней.Большой Ялте от продажи национализированных объектов республики Крым выделили 100 миллионов рублей. На эти средства в городе благоустроят дворы и детские площадки – всего несколько десятков объектов. Их выбирали совместно с городскими депутатами.По ее словам, у города есть еще предложения по объектам, которые могут быть преобразованы за счет средств от национализации объектов.Всего же в Крыму за последние годы национализировали более 4,2 тысячи объектов, ранее рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов. За последние годы в собственность полуострова перешло имущество более 410 граждан и государств, совершающих в отношении Крыма и России в целом недружественные действия. Среди известных фамилий людей, чье имущество подпало под национализацию, то среди них Зеленский, Яценюк, Коломойский*, Аваков, бывший депутат Верховной рады Украины Людмила Денисова, гражданин Кипра, который активно поддерживает ВСУ и входит в сотню богатейших людей Украины, Вадим Ермолаев. Только в 2024 году от реализации национализированного имущества в бюджет Крыма поступило порядка 2,8 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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