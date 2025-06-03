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За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте
За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 03.06.2025
За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте
Добраться до единственного в Алупке мелкогалечного пляжа "Черный бугор" теперь отдыхающие и местные жители могут, не рискуя переломать ноги. К этому чудесному... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T19:28
2025-06-03T19:28
ялта
большая ялта
алупка
новости крыма
национализация в крыму
благоустройство
пляжи крыма
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ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости Крым. Добраться до единственного в Алупке мелкогалечного пляжа "Черный бугор" теперь отдыхающие и местные жители могут, не рискуя переломать ноги. К этому чудесному уголку ведут только две лестницы – с западной и восточной окраин пляжа. Полтора года назад одна из них – деревянная – сгорела, а вторая разрушилась от активизировавшийся из-за дождей оползней. Пляж оказался фактически отрезан от городского массива.Но этим летом добираться к пляжу, которым пользуются жители всего центрального района города, будет комфортно даже маленьким детям – весной обе лестницы сделали заново.Оба моста делали вручную. При этом большой – длинной в 150 метров – еще и стал шире. Подрядчик за свой счет на нем оборудовал смотровые площадки со скамейками и столами для отдыха."Особенность моста – это рельеф. Сложность уклонов и оползневой участок задавали особые требования строительства. У нас все было спроектировано в сжатые сроки и выполнено в течение полутора месяцев", – представитель подрядчика Владимир Одинцов отметил сложности работы.Еще один нюанс в том, что сюда нет подъездных путей, так что все стройматериалы носилось вручную на расстояние 300 метров."Тоннаж металла и объем материала, которые мы суммарно перенесли, вынесли и занесли, составляет более ста тонн. Это и бетон, и металл, и земельные объемы, и, конечно же, старый разбитый мост, который нужно было демонтировать, вывезти и утилизировать", – рассказывает Одинцов.На лестницах установят освещение. Так что возвращаться с вечерних морских купаний с пляжа "Черный бугор" будет безопасно.Ольга Литвинова добавляет, что в центре Алупки есть еще две национализированных гостиницы, которые очень ждут покупателей, чтобы сделать город еще благоустроенней и привлекательней.Большой Ялте от продажи национализированных объектов республики Крым выделили 100 миллионов рублей. На эти средства в городе благоустроят дворы и детские площадки – всего несколько десятков объектов. Их выбирали совместно с городскими депутатами.По ее словам, у города есть еще предложения по объектам, которые могут быть преобразованы за счет средств от национализации объектов.Всего же в Крыму за последние годы национализировали более 4,2 тысячи объектов, ранее рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов. За последние годы в собственность полуострова перешло имущество более 410 граждан и государств, совершающих в отношении Крыма и России в целом недружественные действия. Среди известных фамилий людей, чье имущество подпало под национализацию, то среди них Зеленский, Яценюк, Коломойский*, Аваков, бывший депутат Верховной рады Украины Людмила Денисова, гражданин Кипра, который активно поддерживает ВСУ и входит в сотню богатейших людей Украины, Вадим Ермолаев. Только в 2024 году от реализации национализированного имущества в бюджет Крыма поступило порядка 2,8 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта, большая ялта, алупка, новости крыма, национализация в крыму, благоустройство, пляжи крыма, видео
За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте

В Алупке за средства от продажи национализированного имущества благоустроили путь на пляж

19:28 03.06.2025
 
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ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости Крым. Добраться до единственного в Алупке мелкогалечного пляжа "Черный бугор" теперь отдыхающие и местные жители могут, не рискуя переломать ноги. К этому чудесному уголку ведут только две лестницы – с западной и восточной окраин пляжа. Полтора года назад одна из них – деревянная – сгорела, а вторая разрушилась от активизировавшийся из-за дождей оползней. Пляж оказался фактически отрезан от городского массива.
Но этим летом добираться к пляжу, которым пользуются жители всего центрального района города, будет комфортно даже маленьким детям – весной обе лестницы сделали заново.
© РИА Новости КрымЛестница к морю в Алупке
Лестница к морю в Алупке - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым
Лестница к морю в Алупке
"У нас есть информация, что этот мост был сделан за счет средств от продажи национализированного имущества, такого, например, как пансионат "Зеленый мыс", который как раз находится от лестницы справа. Он принадлежал львовскому бизнесмену Геншафту. За счет продажи этого имущества строятся такие вот объекты, очень необходимые для жителей города", – рассказала журналистам руководитель Алупкинского территориального органа Ольга Литвинова.
Оба моста делали вручную. При этом большой – длинной в 150 метров – еще и стал шире. Подрядчик за свой счет на нем оборудовал смотровые площадки со скамейками и столами для отдыха.
"Особенность моста – это рельеф. Сложность уклонов и оползневой участок задавали особые требования строительства. У нас все было спроектировано в сжатые сроки и выполнено в течение полутора месяцев", – представитель подрядчика Владимир Одинцов отметил сложности работы.
Еще один нюанс в том, что сюда нет подъездных путей, так что все стройматериалы носилось вручную на расстояние 300 метров.
"Тоннаж металла и объем материала, которые мы суммарно перенесли, вынесли и занесли, составляет более ста тонн. Это и бетон, и металл, и земельные объемы, и, конечно же, старый разбитый мост, который нужно было демонтировать, вывезти и утилизировать", – рассказывает Одинцов.
На лестницах установят освещение. Так что возвращаться с вечерних морских купаний с пляжа "Черный бугор" будет безопасно.

"Сегодня Алупке исполнился 108 год со дня присвоения ей статуса города. Эти две лестницы на единственный в округе галечный пляж – подарок городу. На мой взгляд, деньги, которые выручаются от объектов, проданных на аукционах национализированных объектов, должны идти как раз для развития территории, парковых объектов, создания благоустроенной городской среды", – убежден местный житель и краевед Александр Вертинский.

Ольга Литвинова добавляет, что в центре Алупки есть еще две национализированных гостиницы, которые очень ждут покупателей, чтобы сделать город еще благоустроенней и привлекательней.
Большой Ялте от продажи национализированных объектов республики Крым выделили 100 миллионов рублей. На эти средства в городе благоустроят дворы и детские площадки – всего несколько десятков объектов. Их выбирали совместно с городскими депутатами.

"Принято решение о направлении этих средств на асфальтирование дворовых территорий, установку детских площадок там, где мы их не можем установить иными способами и силами. Сейчас ждем заказанное оборудование для детских площадок. Все детские площадки уже заказаны. Ждем, что их в первых числах июня уже отправят на доставку в Крым", – прокомментировала заместитель главы администрации Ялты Татьяна Горелова.

По ее словам, у города есть еще предложения по объектам, которые могут быть преобразованы за счет средств от национализации объектов.
Всего же в Крыму за последние годы национализировали более 4,2 тысячи объектов, ранее рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов. За последние годы в собственность полуострова перешло имущество более 410 граждан и государств, совершающих в отношении Крыма и России в целом недружественные действия. Среди известных фамилий людей, чье имущество подпало под национализацию, то среди них Зеленский, Яценюк, Коломойский*, Аваков, бывший депутат Верховной рады Украины Людмила Денисова, гражданин Кипра, который активно поддерживает ВСУ и входит в сотню богатейших людей Украины, Вадим Ермолаев. Только в 2024 году от реализации национализированного имущества в бюджет Крыма поступило порядка 2,8 млрд рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
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