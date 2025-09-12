Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/moschnoe-zemletryasenie-raz-v-100-let-zhdat-li-ego-v-krymu-v-2027-godu-1149403830.html
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
Через два года в Крыму могут повториться сейсмические события, которые здесь происходили в июне и в сентябре 1927 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T20:50
2025-09-12T20:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Через два года в Крыму могут повториться сейсмические события, которые здесь происходили в июне и в сентябре 1927 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.То есть, если предположить, что знаменитое крымское землетрясение, которое произошло в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года, и было самым крупным в XX веке в Крыму, имело мощность в семь баллов по шкале МSК-64, то этот момент приближается, есть вероятность его происхождения, оно может повториться, пояснил собеседник.Вахрушев отметил, что шкала МSК-64 оценивает характер землетрясения по изменениям, которые были в хозяйственных структурах, в рельефе, в природных системах. И если говорить о строительстве, которое велось в Крыму 100 лет назад, то это были маленькие домики, как правило, построенные без соблюдения каких-то сейсмических норм, нередко на слабом вяжущем растворе, геологические особенности не учитывались.Кроме того, геология ЮБК сложная, там много оползневых зон, много обвальных, в этих местах может происходить так называемое приращение силы тяжести, как следствие – увеличение балльности. То есть от одной энергии в разных местах можно ожидать разные разрушения, пояснил Вахрушев.При этом в то время наблюдения за колебаниями земной коры не велись, отсутствие исследований на период крымского землетрясения 1927 года не дает полной информации, полной картины того, каким действительно было это землетрясение, какой энергии. Но именно эти события положили начало инструментальным наблюдениям за сейсмическими событиями в стране – первые исследования начались во время толчков на метеостанции на Ай-Петри, добавил ученый.По словам Вахрушева, для предотвращения катастрофических последствий в Крыму необходимо соблюдать нормы устойчивого сейсмостроительства, и это одна из главных задач. Важно подготовить инфраструктуру, службы и население к возможным сейсмическим событиям, сказал спикер.По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман сообщил, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя.
мнения, игорь вахрушев, крым, природа, стихия, землетрясение в крыму
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году

События крымского землетрясения 1927 года могут повториться в сентябре 2027-го – мнение

20:50 12.09.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Через два года в Крыму могут повториться сейсмические события, которые здесь происходили в июне и в сентябре 1927 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

"У нас есть серьезные исследования по этому вопросу (землетрясений в Крыму – ред.). Это карты общесейсмического районирования. <…> Они дают прогнозы, связанные с обеспеченностью землетрясения. То есть, когда может произойти землетрясение, какой мощности. И если говорить о катастрофическом землетрясении в 9-10 баллов, то есть показатели (того, что это возможно – ред.) раз в 5000 лет. А если говорить о землетрясении в пределах 7 баллов по шкале МSК-64 – обеспеченность происхождения один раз в 100 лет", – объяснил ученый.

То есть, если предположить, что знаменитое крымское землетрясение, которое произошло в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года, и было самым крупным в XX веке в Крыму, имело мощность в семь баллов по шкале МSК-64, то этот момент приближается, есть вероятность его происхождения, оно может повториться, пояснил собеседник.
Вахрушев отметил, что шкала МSК-64 оценивает характер землетрясения по изменениям, которые были в хозяйственных структурах, в рельефе, в природных системах. И если говорить о строительстве, которое велось в Крыму 100 лет назад, то это были маленькие домики, как правило, построенные без соблюдения каких-то сейсмических норм, нередко на слабом вяжущем растворе, геологические особенности не учитывались.
Кроме того, геология ЮБК сложная, там много оползневых зон, много обвальных, в этих местах может происходить так называемое приращение силы тяжести, как следствие – увеличение балльности. То есть от одной энергии в разных местах можно ожидать разные разрушения, пояснил Вахрушев.
При этом в то время наблюдения за колебаниями земной коры не велись, отсутствие исследований на период крымского землетрясения 1927 года не дает полной информации, полной картины того, каким действительно было это землетрясение, какой энергии. Но именно эти события положили начало инструментальным наблюдениям за сейсмическими событиями в стране – первые исследования начались во время толчков на метеостанции на Ай-Петри, добавил ученый.

"До сих пор не существует точных прогнозов того, когда и где произойдет землетрясение. Точно можно сказать, что произойдет в течение 5000 лет. Но то, что произойдет в ближайшие 100 лет – сказать сложно, а в течение 10 лет – еще сложнее. А на год вообще практически ничего нельзя прогнозировать, если это связано с сейсмическими событиями", – сказал гость эфира.

По словам Вахрушева, для предотвращения катастрофических последствий в Крыму необходимо соблюдать нормы устойчивого сейсмостроительства, и это одна из главных задач. Важно подготовить инфраструктуру, службы и население к возможным сейсмическим событиям, сказал спикер.
По мнению главного научного сотрудника Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэллы Пустовитенко, сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман сообщил, что в Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя.
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
 
