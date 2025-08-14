Рейтинг@Mail.ru
Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/boytsy-svo-iz-kryma-prokhodyat-reabilitatsiyu-v-12-tsentrakh-sotsialnogo-fonda-1148714561.html
Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда
Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда
Участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T20:25
2025-08-14T20:25
социальный фонд россии
новости сво
крым
реабилитация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_32:151:1280:853_1920x0_80_0_0_e99f657e45d858a7bb41fb9f319aaa31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России, сообщает пресс-служба республиканского отделения ведомства.На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Продолжительность санаторно-курортного лечения индивидуальна и составляет до 21 дня. Пройти его можно раз в год. Длительность и частота реабилитации определяется медицинскими показаниями. Ветераны, награжденные званием Героя России или имеющей первую группу инвалидности, получают направление на лечение вне очереди.Заявление на путевку можно подать через портал госуслуг или лично в клиентских службах отделения СФР по Республике Крым. Решение по нему принимается в течение двух рабочих дней."Единодушно все крымские ветераны, уже посетившие центры, отмечают высокий уровень оснащения медицинским и реабилитационным оборудованием. Современные тренажеры, аппараты и технологии, применяемые в центрах, позволяют эффективно проводить восстановительные процедуры", – добавили в пресс-службе крымского отделения СФР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027255_246:155:1176:853_1920x0_80_0_0_69aa87e382189ae66fb5b078cf93df82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный фонд россии, новости сво, крым, реабилитация
Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда

Крымские ветераны СВО начали проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда

20:25 14.08.2025
 
© Уполномоченный по правам человека в Российской ФедерацииВоенный билет и удостоверение ветерана боевых действий
Военный билет и удостоверение ветерана боевых действий
© Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России, сообщает пресс-служба республиканского отделения ведомства.
На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.
"Здравницы оборудованы современной техникой и обладают полным набором ресурсов для качественного лечения и восстановления. Индивидуальный подход к каждому пациенту - учитываются конкретные медицинские показатели", - отметили в Социальном фонде.
Продолжительность санаторно-курортного лечения индивидуальна и составляет до 21 дня. Пройти его можно раз в год. Длительность и частота реабилитации определяется медицинскими показаниями. Ветераны, награжденные званием Героя России или имеющей первую группу инвалидности, получают направление на лечение вне очереди.
Заявление на путевку можно подать через портал госуслуг или лично в клиентских службах отделения СФР по Республике Крым. Решение по нему принимается в течение двух рабочих дней.
"Единодушно все крымские ветераны, уже посетившие центры, отмечают высокий уровень оснащения медицинским и реабилитационным оборудованием. Современные тренажеры, аппараты и технологии, применяемые в центрах, позволяют эффективно проводить восстановительные процедуры", – добавили в пресс-службе крымского отделения СФР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте
Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль
Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям
 
Социальный фонд РоссииНовости СВОКрымРеабилитация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:25Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда
20:02Крымский мост сейчас: почти полторы тысячи машин ждут проезда
19:58ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников
19:37В Крыму усыхают гиперсоленые озера
19:02Дом на Святой горе: история жизни и работы исследователя на Карадаге
18:45Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига
17:56В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам
17:48В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
17:40Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей
17:29Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде
17:03В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов
16:51Больше 20 улиц Симферополя остались без света
16:43Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу
16:23В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
15:4239 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
15:16Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
15:05Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов
14:57Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
14:26Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
14:14Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году
Лента новостейМолния