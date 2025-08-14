https://crimea.ria.ru/20250814/boytsy-svo-iz-kryma-prokhodyat-reabilitatsiyu-v-12-tsentrakh-sotsialnogo-fonda-1148714561.html
Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России, сообщает пресс-служба республиканского отделения ведомства.На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Продолжительность санаторно-курортного лечения индивидуальна и составляет до 21 дня. Пройти его можно раз в год. Длительность и частота реабилитации определяется медицинскими показаниями. Ветераны, награжденные званием Героя России или имеющей первую группу инвалидности, получают направление на лечение вне очереди.Заявление на путевку можно подать через портал госуслуг или лично в клиентских службах отделения СФР по Республике Крым. Решение по нему принимается в течение двух рабочих дней."Единодушно все крымские ветераны, уже посетившие центры, отмечают высокий уровень оснащения медицинским и реабилитационным оборудованием. Современные тренажеры, аппараты и технологии, применяемые в центрах, позволяют эффективно проводить восстановительные процедуры", – добавили в пресс-службе крымского отделения СФР.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России, сообщает пресс-служба республиканского отделения ведомства.
На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.
"Здравницы оборудованы современной техникой и обладают полным набором ресурсов для качественного лечения и восстановления. Индивидуальный подход к каждому пациенту - учитываются конкретные медицинские показатели", - отметили в Социальном фонде.
Продолжительность санаторно-курортного лечения индивидуальна и составляет до 21 дня. Пройти его можно раз в год. Длительность и частота реабилитации определяется медицинскими показаниями. Ветераны, награжденные званием Героя России или имеющей первую группу инвалидности, получают направление на лечение вне очереди.
Заявление на путевку можно подать через портал госуслуг или лично в клиентских службах отделения СФР по Республике Крым. Решение по нему принимается в течение двух рабочих дней.
"Единодушно все крымские ветераны, уже посетившие центры, отмечают высокий уровень оснащения медицинским и реабилитационным оборудованием. Современные тренажеры, аппараты и технологии, применяемые в центрах, позволяют эффективно проводить восстановительные процедуры", – добавили в пресс-службе крымского отделения СФР.
