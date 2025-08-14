https://crimea.ria.ru/20250814/boytsy-svo-iz-kryma-prokhodyat-reabilitatsiyu-v-12-tsentrakh-sotsialnogo-fonda-1148714561.html

Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда

Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Бойцы СВО из Крыма проходят реабилитацию в 12 центрах Социального фонда

Участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации...

социальный фонд россии

новости сво

крым

реабилитация

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России, сообщает пресс-служба республиканского отделения ведомства.На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных центров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Продолжительность санаторно-курортного лечения индивидуальна и составляет до 21 дня. Пройти его можно раз в год. Длительность и частота реабилитации определяется медицинскими показаниями. Ветераны, награжденные званием Героя России или имеющей первую группу инвалидности, получают направление на лечение вне очереди.Заявление на путевку можно подать через портал госуслуг или лично в клиентских службах отделения СФР по Республике Крым. Решение по нему принимается в течение двух рабочих дней."Единодушно все крымские ветераны, уже посетившие центры, отмечают высокий уровень оснащения медицинским и реабилитационным оборудованием. Современные тренажеры, аппараты и технологии, применяемые в центрах, позволяют эффективно проводить восстановительные процедуры", – добавили в пресс-службе крымского отделения СФР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: необходимо совершенствовать поддержку участников СВО в спорте Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям

крым

2025

социальный фонд россии, новости сво, крым, реабилитация