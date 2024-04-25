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В новых регионах при Украине годами не оказывалась медпомощь - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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В новых регионах при Украине годами не оказывалась медпомощь
В новых регионах при Украине годами не оказывалась медпомощь - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В новых регионах при Украине годами не оказывалась медпомощь
Жители новых территорий годами не получали плановую медпомощь, это выяснилось в ходе работы сводных отрядов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T12:31
2024-04-25T12:40
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
новости
украина
здоровье
новые регионы россии
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Жители новых территорий годами не получали плановую медпомощь, это выяснилось в ходе работы сводных отрядов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которые в минувшем году работали в зоне подтоплений после разрушения ВСУ Каховской ГЭС. Об этом рассказала руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".Она напомнила, что именно медики ФМБА первыми прибыли на помощь жителям Херсонщины после ЧП на гидроэлектростанции, поскольку располагались ближе всего. Незамедлительно на место выдвинулись медики со стороны Красноперекопска на севере Крыма, и с юга Донецкой Народной республики.В начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Приблизительная стоимость ущерба экологии Крыма в результате водной блокады может составить примерно 500 миллиардов рублей. По словам исполнительного директора Российского экологического движения Элмурода Расулмухамедова, отдельная история – потеря краснокнижных растений. Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и ДонбассаПоследствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииВ Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭС
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вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), новости, украина, здоровье, новые регионы россии, разрушение каховской гэс
В новых регионах при Украине годами не оказывалась медпомощь

Плановую медпомощь в новых регионах России люди не получали годами – Скворцова

12:31 25.04.2024 (обновлено: 12:40 25.04.2024)
 
© Фото: минздрав Херсонской областиВрач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
Врач в коридоре больницы в городе Алешки Херсонской области
© Фото: минздрав Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Жители новых территорий годами не получали плановую медпомощь, это выяснилось в ходе работы сводных отрядов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которые в минувшем году работали в зоне подтоплений после разрушения ВСУ Каховской ГЭС. Об этом рассказала руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы были поражены, что около десяти лет люди были фактически лишены возможности получения и плановой, и экстренной медпомощи. И когда люди увидели эту возможность, они не хотели даже ночью расходиться по пунктам временного размещения, они привели детей, была огромная очередь. В течение первых двух дней мы вынуждены были расширить отряд, ввести туда педиатров, детских хирургов", – рассказала Скворцова.

Она напомнила, что именно медики ФМБА первыми прибыли на помощь жителям Херсонщины после ЧП на гидроэлектростанции, поскольку располагались ближе всего. Незамедлительно на место выдвинулись медики со стороны Красноперекопска на севере Крыма, и с юга Донецкой Народной республики.

"В силу огромного числа эвакуированных, огромного числа ПВР нужно было обеспечить любую помощь, включая противоэпидемические мероприятия. Поэтому в отряд вошла микробиологическая амбулатория, полностью укомплектованная специалистами. Важнейшая задача была – вакцинирование взрослого и детского населения", – напомнила глава агентства.

В начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Приблизительная стоимость ущерба экологии Крыма в результате водной блокады может составить примерно 500 миллиардов рублей. По словам исполнительного директора Российского экологического движения Элмурода Расулмухамедова, отдельная история – потеря краснокнижных растений.
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Вероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)НовостиУкраинаЗдоровьеНовые регионы РоссииРазрушение Каховской ГЭС
 
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