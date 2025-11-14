https://crimea.ria.ru/20251114/rodstvenniki-uchastnikov-svo-smogut-besplatno-soprovozhdat-ikh-na-lechenie-1150933821.html
Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
С 2026 года близкие родственники участников специальной военной операции смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение, если ветераны нуждаются в... РИА Новости Крым, 14.11.2025
14.11.2025
2025-11-14T22:17
2025-11-14T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. С 2026 года близкие родственники участников специальной военной операции смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение, если ветераны нуждаются в этом по медицинским показаниям. Об этом сообщает Минтруд России.Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение. В бюджете Соцфонда на следующий год уже заложены деньги на оплату билетов, проживания и питания не только участников СВО, но и их родных.В ведомстве уточнили, что новые правила касаются случаев, когда сопровождение необходимо участнику СВО по медицинским показаниям или ветеран имеет инвалидность I группы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
С 2026 года родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. С 2026 года близкие родственники участников специальной военной операции смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение, если ветераны нуждаются в этом по медицинским показаниям. Об этом сообщает Минтруд России.
Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение. В бюджете Соцфонда на следующий год уже заложены деньги на оплату билетов, проживания и питания не только участников СВО, но и их родных.
"С 2026 года для близких родственников героев, которые сопровождают проходящих лечение и восстановление ветеранов, будет оплачиваться проживание, питание и проезд в реабилитационные центры Социального фонда", - сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что новые правила касаются случаев, когда сопровождение необходимо участнику СВО по медицинским показаниям или ветеран имеет инвалидность I группы.
"Кроме того, со следующего года они смогут не только компенсировать фактические расходы на проезд, но и при желании сразу получать бесплатные проездные билеты, в том числе для сопровождающих, в Социальном фонде", – объяснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
