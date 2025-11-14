https://crimea.ria.ru/20251114/rodstvenniki-uchastnikov-svo-smogut-besplatno-soprovozhdat-ikh-na-lechenie-1150933821.html

Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение

14.11.2025

Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение

С 2026 года близкие родственники участников специальной военной операции смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение, если ветераны нуждаются в... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T22:17

2025-11-14T22:17

2025-11-14T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. С 2026 года близкие родственники участников специальной военной операции смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение, если ветераны нуждаются в этом по медицинским показаниям. Об этом сообщает Минтруд России.Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение. В бюджете Соцфонда на следующий год уже заложены деньги на оплату билетов, проживания и питания не только участников СВО, но и их родных.В ведомстве уточнили, что новые правила касаются случаев, когда сопровождение необходимо участнику СВО по медицинским показаниям или ветеран имеет инвалидность I группы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

