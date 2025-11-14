Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. С 2026 года близкие родственники участников специальной военной операции смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение, если ветераны нуждаются в этом по медицинским показаниям. Об этом сообщает Минтруд России.Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение. В бюджете Соцфонда на следующий год уже заложены деньги на оплату билетов, проживания и питания не только участников СВО, но и их родных.В ведомстве уточнили, что новые правила касаются случаев, когда сопровождение необходимо участнику СВО по медицинским показаниям или ветеран имеет инвалидность I группы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение

С 2026 года родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение

22:17 14.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Тарасов
Реабилитация участников СВО в военном госпитале - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Сергей Тарасов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. С 2026 года близкие родственники участников специальной военной операции смогут бесплатно сопровождать их на реабилитацию и лечение, если ветераны нуждаются в этом по медицинским показаниям. Об этом сообщает Минтруд России.
Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение. В бюджете Соцфонда на следующий год уже заложены деньги на оплату билетов, проживания и питания не только участников СВО, но и их родных.
"С 2026 года для близких родственников героев, которые сопровождают проходящих лечение и восстановление ветеранов, будет оплачиваться проживание, питание и проезд в реабилитационные центры Социального фонда", - сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что новые правила касаются случаев, когда сопровождение необходимо участнику СВО по медицинским показаниям или ветеран имеет инвалидность I группы.

"Кроме того, со следующего года они смогут не только компенсировать фактические расходы на проезд, но и при желании сразу получать бесплатные проездные билеты, в том числе для сопровождающих, в Социальном фонде", – объяснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Участники СВОВетераны СВОПомощь бойцам СВОРоссияНовостиСоцзащитаМинтруд РФ
 
Лента новостейМолния