В Минобороны назвали процент возвращающихся в строй раненых на СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 97% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих возвращаются в строй. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.По словам Белоусова, это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой. Совместная работа с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством России позволяет применять "сухую плазму" и проводить лечение военнослужащих с раневой инфекцией, устойчивой к антибиотикам, отметил министр.Он добавил, что с учетом особенностей ведения СВО личный состав группировок войск обеспечен современными аптечками первой помощи на 100%. Кроме того, ведется дооснащение подразделений новыми средствами эвакуации, в том числе роботизированными и с защитой от беспилотников противника.Глава ведомства также подчеркнул, что количество военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, удалось снизить в 2,5 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

