Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Жилищное строительство в Крыму развивается благодаря сочетанию государственных программ и частных инвестиций. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Диана Курткаева на полях "Крым Урбан Форума 2025".По ее словам, нельзя рассматривать госпрограммы и частные капиталовложения как отдельные факторы.Она отметила, что в регионе параллельно развивается и туристическая инфраструктура, и многоквартирное строительство. Если прибрежные территории в основном заняты объектами курортной направленности, то большая доля строительства направлена на обеспечение жильем как льготной категории граждан, так и широкого круга населения. При этом квартиры пользуются спросом не только среди крымчан, но и граждан из других регионов России."Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жильяЮрист дала советы покупателям жилья в КрымуВ Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс

