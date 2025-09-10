https://crimea.ria.ru/20250910/gosprogrammy-plyus-investory-krym-uskoryaet-stroitelstvo-zhilya-1149351478.html
Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
Жилищное строительство в Крыму развивается благодаря сочетанию государственных программ и частных инвестиций. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Диана Курткаева на полях "Крым Урбан Форума 2025".
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Жилищное строительство в Крыму развивается благодаря сочетанию государственных программ и частных инвестиций. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Диана Курткаева на полях "Крым Урбан Форума 2025".По ее словам, нельзя рассматривать госпрограммы и частные капиталовложения как отдельные факторы.Она отметила, что в регионе параллельно развивается и туристическая инфраструктура, и многоквартирное строительство. Если прибрежные территории в основном заняты объектами курортной направленности, то большая доля строительства направлена на обеспечение жильем как льготной категории граждан, так и широкого круга населения. При этом квартиры пользуются спросом не только среди крымчан, но и граждан из других регионов России."Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым.
Жилищное строительство в Крыму развивается благодаря сочетанию государственных программ и частных инвестиций. Об этом РИА Новости Крым
рассказала заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Диана Курткаева на полях "Крым Урбан Форума 2025".
По ее словам, нельзя рассматривать госпрограммы и частные капиталовложения как отдельные факторы.
"Это сочетание реализации государственных программ и частного капитала. Благодаря масштабным инвестиционным проектам нам удается достигать целей реализации мероприятий государственных программ, прежде всего по обеспечению жильем льготной категории граждан", – подчеркнула Курткаева.
Она отметила, что в регионе параллельно развивается и туристическая инфраструктура, и многоквартирное строительство. Если прибрежные территории в основном заняты объектами курортной направленности, то большая доля строительства направлена на обеспечение жильем как льготной категории граждан, так и широкого круга населения. При этом квартиры пользуются спросом не только среди крымчан, но и граждан из других регионов России.
"Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.
