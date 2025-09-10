Рейтинг@Mail.ru
Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
2025-09-10T20:56
Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья

Крым сочетает госпрограммы и частные инвестиции для развития жилищного строительства

20:56 10.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Строительство жилья
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Жилищное строительство в Крыму развивается благодаря сочетанию государственных программ и частных инвестиций. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора РК Диана Курткаева на полях "Крым Урбан Форума 2025".
По ее словам, нельзя рассматривать госпрограммы и частные капиталовложения как отдельные факторы.
"Это сочетание реализации государственных программ и частного капитала. Благодаря масштабным инвестиционным проектам нам удается достигать целей реализации мероприятий государственных программ, прежде всего по обеспечению жильем льготной категории граждан", – подчеркнула Курткаева.
Она отметила, что в регионе параллельно развивается и туристическая инфраструктура, и многоквартирное строительство. Если прибрежные территории в основном заняты объектами курортной направленности, то большая доля строительства направлена на обеспечение жильем как льготной категории граждан, так и широкого круга населения. При этом квартиры пользуются спросом не только среди крымчан, но и граждан из других регионов России.
"Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья
Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
 
