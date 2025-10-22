https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-pristupili-k-pereseleniyu-grazhdan-iz-avariynogo-zhilya-1150344299.html

В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму из аварийного жилья переселят 167 человек, это жители 23 многоквартирных домов. На эти цели в общей сложности выделено почти 500 млн рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.На эти цели предусмотрено свыше 220,8 миллиона рублей из средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и более 255 миллионов выделено из крымской казны, уточнил Аксенов. Он подчеркнул, что переселение людей из аварийного жилья и обеспечение лучших условий жизни является государственным приоритетом.Региональная программа осуществляется в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни". С 2025 по 2030 год в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано переселить 345 тысяч человек из аварийного жилья.Ранее на официальном портале правительства РФ появилась информация, что Крым, Севастополь и еще 21 регион страны получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жильяКрыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеВ Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома

