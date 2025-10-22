Рейтинг@Mail.ru
В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья
В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья
В Крыму из аварийного жилья переселят 167 человек, это жители 23 многоквартирных домов. На эти цели в общей сложности выделено почти 500 млн рублей, сообщил... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму из аварийного жилья переселят 167 человек, это жители 23 многоквартирных домов. На эти цели в общей сложности выделено почти 500 млн рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.На эти цели предусмотрено свыше 220,8 миллиона рублей из средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и более 255 миллионов выделено из крымской казны, уточнил Аксенов. Он подчеркнул, что переселение людей из аварийного жилья и обеспечение лучших условий жизни является государственным приоритетом.Региональная программа осуществляется в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни". С 2025 по 2030 год в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано переселить 345 тысяч человек из аварийного жилья.Ранее на официальном портале правительства РФ появилась информация, что Крым, Севастополь и еще 21 регион страны получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жильяКрыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеВ Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья

В Крыму из аварийного жилья переселят 167 человек из 23 домов

10:40 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму из аварийного жилья переселят 167 человек, это жители 23 многоквартирных домов. На эти цели в общей сложности выделено почти 500 млн рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В Крыму началась реализация новой Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 – 2026 годах. Программой предусмотрено переселение 167 человек из 65 жилых помещений, находящихся в 23 многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года", - написал он в своем Telegram-канале.
На эти цели предусмотрено свыше 220,8 миллиона рублей из средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и более 255 миллионов выделено из крымской казны, уточнил Аксенов. Он подчеркнул, что переселение людей из аварийного жилья и обеспечение лучших условий жизни является государственным приоритетом.
Региональная программа осуществляется в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни". С 2025 по 2030 год в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано переселить 345 тысяч человек из аварийного жилья.
Ранее на официальном портале правительства РФ появилась информация, что Крым, Севастополь и еще 21 регион страны получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда.
