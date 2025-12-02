Рейтинг@Mail.ru
2025-12-02
Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот
Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот
Российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море у берегов Турции был атакован беспилотником. У судна незначительно повреждена надстройка, оно самостоятельно движется РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T12:19
2025-12-02T12:19
росморречфлот
турция
черное море
танкер
новости
в мире
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море у берегов Турции был атакован беспилотником. У судна незначительно повреждена надстройка, оно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.Утром во вторник стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию.Связь с судном и судовладельцем установлена. Танкер самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Ранее портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна.Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяви, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое сутокАтака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефтьВозле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот

Российский танкер MIDVOLGA-2 у берегов Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот

12:19 02.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море у берегов Турции был атакован беспилотником. У судна незначительно повреждена надстройка, оно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.
Утром во вторник стало известно, что в Черном море в 80 морских милях от берегов Турции подвергся нападению российский танкер, перевозивший растительное масло из России в Грузию.

"Второго декабря в 8 утра поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход MIDVOLGA-2 в Черном море. Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет", – сказано в сообщении.

Связь с судном и судовладельцем установлена. Танкер самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Ранее портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна.
Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяви, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
