Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии
Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии
Заявления экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с угрозами Крыму следует расценивать юридически как призыв к геноциду, но обращаться по этому поводу... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T18:59
2025-10-03T18:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Заявления экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с угрозами Крыму следует расценивать юридически как призыв к геноциду, но обращаться по этому поводу в какие-то международные инстанции бессмысленно. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно "задушить" и "сделать непригодным для жизни".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса с угрозами Крыму.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости Крым, что угрозы Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять против полуострова.
крым, великобритания, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, в мире, новости, политика, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии

Угрозы Уоллеса в адрес Крыма являются призывом к геноциду – Константинов

18:59 03.10.2025
 
© AFP 2017/ Pio/Stavros IoannidesБританский военный корабль. Архивное фото
Британский военный корабль. Архивное фото
© AFP 2017/ Pio/Stavros Ioannides
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Заявления экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с угрозами Крыму следует расценивать юридически как призыв к геноциду, но обращаться по этому поводу в какие-то международные инстанции бессмысленно. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно "задушить" и "сделать непригодным для жизни".
"Пусть на себя примерит свои пожелания. Что касается правовой оценки сказанного, то такие высказывания иначе как призывы к геноциду расценивать нельзя. Но не думаю, что есть смысл обращаться с иском в какие-то международные инстанции. Их объективность нам хорошо известна", - сказал Константинов РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса с угрозами Крыму.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости Крым, что угрозы Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять против полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев
 
КрымВеликобританияВладимир КонстантиновБезопасность Республики Крым и СевастополяВ миреНовостиПолитикаГосударственный совет РК (Госсовет)Новости Крыма
 
