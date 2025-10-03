https://crimea.ria.ru/20251003/prizyv-k-genotsidu-v-krymu-otvetili-na-ugrozy-britanii-1149953514.html

Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии

Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Заявления экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с угрозами Крыму следует расценивать юридически как призыв к геноциду, но обращаться по этому поводу в какие-то международные инстанции бессмысленно. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно "задушить" и "сделать непригодным для жизни".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса с угрозами Крыму.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости Крым, что угрозы Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники "сломают зубы" в попытках что-то предпринять против полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуостроваВ Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма Крупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцев

