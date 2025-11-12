Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве в среду подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T16:41
2025-11-12T17:28
владимир путин (политик)
россия
касым-жомарт токаев
казахстан
политика
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве в среду подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает РИА Новости.Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах. По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики.Президент Казахстана также пригласил Путина нанести ответный визит в Астану в 2026-м, Путин дал согласие.Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение документу. Его подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть такой высокий статус декларации.Токаев ранее отмечал, что документ "откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям".Президент Казахстана во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле. Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.
россия
казахстан
Новости
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве России и Казахстана

16:41 12.11.2025 (обновлено: 17:28 12.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Переговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве в среду подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер отметил, что переговоры прошли в деловом ключе и были результативными. Лидеры обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам. Также они уделили внимание экономическому взаимодействию.
Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах. По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики.
Президент Казахстана также пригласил Путина нанести ответный визит в Астану в 2026-м, Путин дал согласие.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение документу. Его подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть такой высокий статус декларации.
Токаев ранее отмечал, что документ "откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям".
Президент Казахстана во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле. Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: Россия и Казахстан – ближайшие партнеры и союзники
Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина
Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
 
Владимир Путин (политик)РоссияКасым-Жомарт ТокаевКазахстанПолитикаВнешняя политикаНовости
 
