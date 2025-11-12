https://crimea.ria.ru/20251112/putin-i-tokaev-podpisali-deklaratsiyu-o-strategicheskom-partnerstve-1150847615.html

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве в среду подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве в среду подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает РИА Новости.Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах. По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики.Президент Казахстана также пригласил Путина нанести ответный визит в Астану в 2026-м, Путин дал согласие.Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение документу. Его подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть такой высокий статус декларации.Токаев ранее отмечал, что документ "откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям".Президент Казахстана во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле. Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия и Казахстан – ближайшие партнеры и союзники Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин

