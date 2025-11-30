Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251130/morskoy-transport-vozobnovil-rabotu-v-sevastopole-1151307610.html
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

21:08 30.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Причина остановки не указывалась.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния