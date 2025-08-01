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На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым
На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2025
На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым
На фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке представили выставку фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева и военкора Дениса РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T19:41
2025-08-01T19:41
выставка
риа новости крым
дмитрий макеев
военкоры
таврида.арт
арт-кластер "таврида"
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. На фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке представили выставку фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева и военкора Дениса Григорюка с музыкой от участников программы "#СВОяМУЗЫКА". Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида".Экспозиция объединяет визуальный и музыкальный контент, отражая истории СВО. Вдохновившись фотографиями военкоров, участники программы написали к ним песни и музыку, которые можно будет прослушать, перейдя по QR-кодам, размещенным на фотоматериалах.В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" &gt;&gt;Зрители смогут услышать сочетание различных инструментов: фортепиано, гитары, домры, скрипки, а также электронной музыки. Кроме этого, посетители смогут узнать историю этих снимков: когда и при каких обстоятельствах они были сделаны, что авторы отразили в них.250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ" &gt;&gt;Экспозиция находится на территории Академии "Меганом" в Творческой мастерской "А". После завершения фестиваля она отправится в несколько музеев. Первой площадкой станет Российская галерея искусств в городе-герое Севастополе, а затем макеты будут размещены в музее-диораме "Курская битва. Белгородское направление" в Белгороде.Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок &gt;&gt;Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству, которая традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. Фестиваль ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: он сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости КрымВ Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости КрымФотовыставка военкоров "России сегодня" открылась в центре Симферополя
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РИА Новости Крым
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выставка, риа новости крым, дмитрий макеев, военкоры, таврида.арт, арт-кластер "таврида", новости крыма
На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым

На "Тавриде.АРТ" представили фотовыставку военкоров Дениса Григорюка и Дмитрия Макеева

19:41 01.08.2025
 
© РИА Новости КрымНа Тавриде представят фотовыставку российских военкоров
На Тавриде представят фотовыставку российских военкоров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. На фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке представили выставку фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева и военкора Дениса Григорюка с музыкой от участников программы "#СВОяМУЗЫКА". Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида".
Экспозиция объединяет визуальный и музыкальный контент, отражая истории СВО. Вдохновившись фотографиями военкоров, участники программы написали к ним песни и музыку, которые можно будет прослушать, перейдя по QR-кодам, размещенным на фотоматериалах.
В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" >>
Зрители смогут услышать сочетание различных инструментов: фортепиано, гитары, домры, скрипки, а также электронной музыки. Кроме этого, посетители смогут узнать историю этих снимков: когда и при каких обстоятельствах они были сделаны, что авторы отразили в них.
© РИА Новости КрымНа Тавриде представят фотовыставку российских военкоров
На Тавриде представят фотовыставку российских военкоров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
На Тавриде представят фотовыставку российских военкоров
250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ" >>
Экспозиция находится на территории Академии "Меганом" в Творческой мастерской "А". После завершения фестиваля она отправится в несколько музеев. Первой площадкой станет Российская галерея искусств в городе-герое Севастополе, а затем макеты будут размещены в музее-диораме "Курская битва. Белгородское направление" в Белгороде.
© РИА Новости КрымНа Тавриде представят фотовыставку российских военкоров
На Тавриде представят фотовыставку российских военкоров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым
На Тавриде представят фотовыставку российских военкоров
Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок >>
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству, которая традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. Фестиваль ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: он сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.
РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".
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250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"
 
ВыставкаРИА Новости КрымДмитрий МакеевВоенкорыТаврида.АРТАрт-кластер "Таврида"Новости Крыма
 
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