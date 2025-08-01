https://crimea.ria.ru/20250801/na-tavrideart-predstavili-fotosnimki-voenkora-ria-novosti-krym---1148428977.html

На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым

На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.08.2025

На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым

На фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке представили выставку фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева и военкора Дениса РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T19:41

2025-08-01T19:41

2025-08-01T19:41

выставка

риа новости крым

дмитрий макеев

военкоры

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. На фестивале молодого искусства "Таврида.АРТ" в Судаке представили выставку фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева и военкора Дениса Григорюка с музыкой от участников программы "#СВОяМУЗЫКА". Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида".Экспозиция объединяет визуальный и музыкальный контент, отражая истории СВО. Вдохновившись фотографиями военкоров, участники программы написали к ним песни и музыку, которые можно будет прослушать, перейдя по QR-кодам, размещенным на фотоматериалах.В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" >>Зрители смогут услышать сочетание различных инструментов: фортепиано, гитары, домры, скрипки, а также электронной музыки. Кроме этого, посетители смогут узнать историю этих снимков: когда и при каких обстоятельствах они были сделаны, что авторы отразили в них.250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ" >>Экспозиция находится на территории Академии "Меганом" в Творческой мастерской "А". После завершения фестиваля она отправится в несколько музеев. Первой площадкой станет Российская галерея искусств в городе-герое Севастополе, а затем макеты будут размещены в музее-диораме "Курская битва. Белгородское направление" в Белгороде.Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок >>Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству, которая традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. Фестиваль ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: он сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости КрымВ Судаке ко Дню народного единства открылась выставка РИА Новости КрымФотовыставка военкоров "России сегодня" открылась в центре Симферополя

https://crimea.ria.ru/20250801/250-gektarov-kreativa-u-morya--yarkie-kadry-festivalya-tavridaart-1148419673.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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