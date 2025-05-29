https://crimea.ria.ru/20250529/studenty-vsey-rossii-vdokhnovilis-proektom-osvobozhdenie-put-k-pobede-1146816095.html
Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"
Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе" - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"
Более 2 млн человек в России и странах зарубежья оказались охвачены просветительским проектом международной медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T17:54
2025-05-29T17:54
2025-05-29T17:54
крым
новости крыма
выставка
история
международная медиагруппа "россия сегодня"
президентский фонд культурных инициатив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138521154_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_da16eb9b5fd827a6ab4e6b3137cd386c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Более 2 млн человек в России и странах зарубежья оказались охвачены просветительским проектом международной медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к Победе". Об этом в ходе видеомоста Москва — Волгоград — Симферополь — Скадовск — Ярославль — Луганск — ВДЦ "Орленок" по итогам просветительского проекта, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказала начальник управления проектов в области образования и социальной сфере дирекции государственных проектов "России сегодня" Наталья Тюрина.По ее словам, эта инициатива была в первую очередь специально предназначена для студенчества и школьников, чтобы передать эстафету памяти молодым. Для этого медиагруппа сделала максимально открытым и доступным свой уникальный исторический фотобанк, который собирали с первых дней Великой Отечественной войны.Работали по трем направлениям: освобождение СССР и работа тыла в 1944-45 годах, а также освобождение и восстановление Европы. Каждый из 8 тысяч оригинальных оттисков был оцифрован, по каждому из них редакторами, архивистами, краеведами и историками были проведены экспертизы.Из этих фотографий и по ним медиагруппой были созданы фотоленты, подкасты, лонгриды, викторины, а также фотовыставки. Последние охватили 25 регионов России и пять стран: Россию, Белоруссию, США, Францию и Польшу. В последних двух странах выставки проходят в настоящее время. Осенью 2025 года еще одна выставка откроется в Мадриде.Тюрина подчеркнула, что каждая выставка за редким исключением была уникальной. Например, в Крыму она касалась темы освобождения полуострова весной 1944 года."На выставке были представлены фотографии, которое просто так не найти в интернете. Кроме того, что ее увидели студенты, у нас часто в университете бывают гости – школьники, военнослужащие, родители. Люди с ней фотографировались, спрашивали, есть ли такие фото в электронном формате", - рассказал о реализации проекта в Крымском Федеральном университете координатор Молодежки Народного фронта в Крыму, студент юридического факультета Таврической академии КФУ Александр Карданов.В свою очередь студент Института филологии и социальных коммуникаций Херсонского государственного педагогического университета и одновременно учитель в одной из школ Скадовского района Лев Заборников отметил, что выставка в его вузе демонстрировала кадры освобождения Херсонщины. Ее смогли посмотреть не только студенты, но и школьники. На них фотоэкспозиция произвела, по словам Заборникова, огромное впечатление."Они увидели картины войны на тех территориях, откуда они родом. После они по-новому изучали экспонаты школьного музея", - рассказа Заборин о своем опыте.Наталья Тюрина отметила, что всеми материалами проекта были охвачены более 2 млн человек, среди них – более 700 тысяч школьников и взрослых, которые, вдохновившись проектом, так много сделали для популяризации истории и сохранения исторической памяти. Это отметил и заместитель председателя первичного отделения Движения первых, студент Института государственной службы и управления Президентской академии Данила Морозов.Ведущий специалист учебной телестудии "РусСтудТВ" ЛГУ им. В. Даля Анастасия Харитонова рассказала о хорошей и современной идее, возникшей у студентов ее вуза, оживить фотографии с при помощи искусственного интеллекта.В ответ на это Наталья Тюрина заметила, что проект затем и создавался, чтобы молодые люди максимально прикоснулись к прошлому в университетах и создали свои проекты по сохранению исторической памяти.Ранее на презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе", который стал продолжением проекта "Освобождение", реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что проект отражает события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а отдельное внимание в нем уделено истории освобождения Красной Армией территории советских республик и стран Восточной Европы.Проект "Освобождение. Путь к Победе" стартовал 25 января и продлился до мая 2025 года. Первая выставка откроется 26 января в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в Крым
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138521154_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7087aae3680ca8e17364af9c5c7c67f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, выставка, история, международная медиагруппа "россия сегодня", президентский фонд культурных инициатив
Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"
2 млн человек были охвачены проектом "России сегодня" по сохранению правды истории
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Более 2 млн человек в России и странах зарубежья оказались охвачены просветительским проектом международной медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к Победе". Об этом в ходе видеомоста Москва — Волгоград — Симферополь — Скадовск — Ярославль — Луганск — ВДЦ "Орленок" по итогам просветительского проекта, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказала начальник управления проектов в области образования и социальной сфере дирекции государственных проектов "России сегодня" Наталья Тюрина.
По ее словам, эта инициатива была в первую очередь специально предназначена для студенчества и школьников, чтобы передать эстафету памяти молодым. Для этого медиагруппа сделала максимально открытым и доступным свой уникальный исторический фотобанк, который собирали с первых дней Великой Отечественной войны.
"Медиагруппа показывала и представляла все, что происходит на фронте, как в советской прессе, так и в международных изданиях. Ключевое направление – отражение событий через фотографию. 8 тысяч уникальный единиц хранения легли в основу максимального рассказа о событиях", - объяснила Тюрина суть проекта, который длился с начала 2024 года.
Работали по трем направлениям: освобождение СССР и работа тыла в 1944-45 годах, а также освобождение и восстановление Европы. Каждый из 8 тысяч оригинальных оттисков был оцифрован, по каждому из них редакторами, архивистами, краеведами и историками были проведены экспертизы.
"То есть мы можем говорить, что все то, что мы видим, соответствует действительности и реальности. Это элемент фактчекинга", - сказала Тюрина.
Из этих фотографий и по ним медиагруппой были созданы фотоленты, подкасты, лонгриды, викторины, а также фотовыставки. Последние охватили 25 регионов России и пять стран: Россию, Белоруссию, США, Францию и Польшу. В последних двух странах выставки проходят в настоящее время. Осенью 2025 года еще одна выставка откроется в Мадриде.
Тюрина подчеркнула, что каждая выставка за редким исключением была уникальной. Например, в Крыму она касалась темы освобождения полуострова весной 1944 года.
"На выставке были представлены фотографии, которое просто так не найти в интернете. Кроме того, что ее увидели студенты, у нас часто в университете бывают гости – школьники, военнослужащие, родители. Люди с ней фотографировались, спрашивали, есть ли такие фото в электронном формате", - рассказал о реализации проекта в Крымском Федеральном университете координатор Молодежки Народного фронта в Крыму, студент юридического факультета Таврической академии КФУ Александр Карданов.
В свою очередь студент Института филологии и социальных коммуникаций Херсонского государственного педагогического университета и одновременно учитель в одной из школ Скадовского района Лев Заборников отметил, что выставка в его вузе демонстрировала кадры освобождения Херсонщины. Ее смогли посмотреть не только студенты, но и школьники. На них фотоэкспозиция произвела, по словам Заборникова, огромное впечатление.
"Они увидели картины войны на тех территориях, откуда они родом. После они по-новому изучали экспонаты школьного музея", - рассказа Заборин о своем опыте.
Наталья Тюрина отметила, что всеми материалами проекта были охвачены более 2 млн человек, среди них – более 700 тысяч школьников и взрослых, которые, вдохновившись проектом, так много сделали для популяризации истории и сохранения исторической памяти. Это отметил и заместитель председателя первичного отделения Движения первых, студент Института государственной службы и управления Президентской академии Данила Морозов.
"К нам в университет приходили на выставку и бойцы СВО, и у студентов была возможность пообщаться с ними и сравнить их рассказы с фото, связать прошлое и настоящее. Выставка оказала эмоциональное воздействие, вдохновившись выставкой, мы создавали собственные проекты", - сказал Морозов в ходе видеомоста.
Ведущий специалист учебной телестудии "РусСтудТВ" ЛГУ им. В. Даля Анастасия Харитонова рассказала о хорошей и современной идее, возникшей у студентов ее вуза, оживить фотографии с при помощи искусственного интеллекта.
В ответ на это Наталья Тюрина заметила, что проект затем и создавался, чтобы молодые люди максимально прикоснулись к прошлому в университетах и создали свои проекты по сохранению исторической памяти.
Ранее на презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе", который стал продолжением проекта "Освобождение", реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что проект отражает события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а отдельное внимание в нем уделено истории освобождения Красной Армией территории советских республик и стран Восточной Европы.
Проект "Освобождение. Путь к Победе" стартовал 25 января и продлился до мая 2025 года. Первая выставка откроется 26 января в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
Читайте также на РИА Новости Крым: