https://crimea.ria.ru/20250529/studenty-vsey-rossii-vdokhnovilis-proektom-osvobozhdenie-put-k-pobede-1146816095.html

Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"

Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе" - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"

Более 2 млн человек в России и странах зарубежья оказались охвачены просветительским проектом международной медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T17:54

2025-05-29T17:54

2025-05-29T17:54

крым

новости крыма

выставка

история

международная медиагруппа "россия сегодня"

президентский фонд культурных инициатив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Более 2 млн человек в России и странах зарубежья оказались охвачены просветительским проектом международной медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к Победе". Об этом в ходе видеомоста Москва — Волгоград — Симферополь — Скадовск — Ярославль — Луганск — ВДЦ "Орленок" по итогам просветительского проекта, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказала начальник управления проектов в области образования и социальной сфере дирекции государственных проектов "России сегодня" Наталья Тюрина.По ее словам, эта инициатива была в первую очередь специально предназначена для студенчества и школьников, чтобы передать эстафету памяти молодым. Для этого медиагруппа сделала максимально открытым и доступным свой уникальный исторический фотобанк, который собирали с первых дней Великой Отечественной войны.Работали по трем направлениям: освобождение СССР и работа тыла в 1944-45 годах, а также освобождение и восстановление Европы. Каждый из 8 тысяч оригинальных оттисков был оцифрован, по каждому из них редакторами, архивистами, краеведами и историками были проведены экспертизы.Из этих фотографий и по ним медиагруппой были созданы фотоленты, подкасты, лонгриды, викторины, а также фотовыставки. Последние охватили 25 регионов России и пять стран: Россию, Белоруссию, США, Францию и Польшу. В последних двух странах выставки проходят в настоящее время. Осенью 2025 года еще одна выставка откроется в Мадриде.Тюрина подчеркнула, что каждая выставка за редким исключением была уникальной. Например, в Крыму она касалась темы освобождения полуострова весной 1944 года."На выставке были представлены фотографии, которое просто так не найти в интернете. Кроме того, что ее увидели студенты, у нас часто в университете бывают гости – школьники, военнослужащие, родители. Люди с ней фотографировались, спрашивали, есть ли такие фото в электронном формате", - рассказал о реализации проекта в Крымском Федеральном университете координатор Молодежки Народного фронта в Крыму, студент юридического факультета Таврической академии КФУ Александр Карданов.В свою очередь студент Института филологии и социальных коммуникаций Херсонского государственного педагогического университета и одновременно учитель в одной из школ Скадовского района Лев Заборников отметил, что выставка в его вузе демонстрировала кадры освобождения Херсонщины. Ее смогли посмотреть не только студенты, но и школьники. На них фотоэкспозиция произвела, по словам Заборникова, огромное впечатление."Они увидели картины войны на тех территориях, откуда они родом. После они по-новому изучали экспонаты школьного музея", - рассказа Заборин о своем опыте.Наталья Тюрина отметила, что всеми материалами проекта были охвачены более 2 млн человек, среди них – более 700 тысяч школьников и взрослых, которые, вдохновившись проектом, так много сделали для популяризации истории и сохранения исторической памяти. Это отметил и заместитель председателя первичного отделения Движения первых, студент Института государственной службы и управления Президентской академии Данила Морозов.Ведущий специалист учебной телестудии "РусСтудТВ" ЛГУ им. В. Даля Анастасия Харитонова рассказала о хорошей и современной идее, возникшей у студентов ее вуза, оживить фотографии с при помощи искусственного интеллекта.В ответ на это Наталья Тюрина заметила, что проект затем и создавался, чтобы молодые люди максимально прикоснулись к прошлому в университетах и создали свои проекты по сохранению исторической памяти.Ранее на презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе", который стал продолжением проекта "Освобождение", реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что проект отражает события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а отдельное внимание в нем уделено истории освобождения Красной Армией территории советских республик и стран Восточной Европы.Проект "Освобождение. Путь к Победе" стартовал 25 января и продлился до мая 2025 года. Первая выставка откроется 26 января в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, выставка, история, международная медиагруппа "россия сегодня", президентский фонд культурных инициатив