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В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости Крым, 27.06.2025
В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В Центральном музее "Таврида" в Симферополе открылась выставка "Освобождение – Мир народам". Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T16:16
2025-06-27T16:53
крым
симферополь
международная медиагруппа "россия сегодня"
музеи крыма
общество
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Центральном музее "Таврида" в Симферополе открылась выставка "Освобождение – Мир народам". Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Запечатленные мгновения периода Великой Отечественной войны представлены работами известнейших военных корреспондентов той героической поры. Они рассказывают об освобождении Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков и в целом об освобождении территорий Советского Союза и стран Европы от фашистского гнета.Все представленные репортажные снимки, запечатлевшие эпоху, из фотоархивов Совинформбюро, основная задача которого в 1941-1945 году заключалась в доскональной фиксации происходящего на фронте, в тылу и в партизанском движении.В рамках юбилейного года Победы уникальные архивные снимки военных корреспондентов из архива Совинформбюро, правообладателями которых является преемник структуры – медиагруппа "Россия сегодня", впервые были оцифрованы и представлены широкой общественности.На каждом планшете – не только уникальная фотография и описание событий, но и QR-код. Перейдя по нему, любой посетитель выставки сможет ознакомиться с дополнительными информационными материалами по теме.В свою очередь начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым Сергей Патрушев отметил важность подобных выставок как метода исторического просвещения, на который особое внимание обращает президент России Владимир Путин."Важно, чтобы люди – и дети, и взрослые – поняли ценность победы, е жертвенность, самоотверженность", - сказал он.В рамках фотовыставки представлены первые две экспозиции - "Освобождение. 1943-1945 гг." и "Освобождение. Крым". Всего же в "Россия сегодня" собрали шесть различных модулей выставок.Одними из первых посетителей экспозиции стали учащиеся одного из кадетских классов симферопольской школы, среди которых был правнук капитана-лейтенанта Красной Армии Алексея Павловича Матюхина, командира одной из батарей на Малаховом кургане при обороне Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, симферополь, международная медиагруппа "россия сегодня", музеи крыма, общество, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, память, совинформбюро, новости крыма
В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро

Фото освобождения Крыма из архива "России Сегодня" представили в музее "Таврида"

16:16 27.06.2025 (обновлено: 16:53 27.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В музее Тавриды представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Центральном музее "Таврида" в Симферополе открылась выставка "Освобождение – Мир народам". Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Запечатленные мгновения периода Великой Отечественной войны представлены работами известнейших военных корреспондентов той героической поры. Они рассказывают об освобождении Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков и в целом об освобождении территорий Советского Союза и стран Европы от фашистского гнета.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В музее Тавриды представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
Все представленные репортажные снимки, запечатлевшие эпоху, из фотоархивов Совинформбюро, основная задача которого в 1941-1945 году заключалась в доскональной фиксации происходящего на фронте, в тылу и в партизанском движении.
В рамках юбилейного года Победы уникальные архивные снимки военных корреспондентов из архива Совинформбюро, правообладателями которых является преемник структуры – медиагруппа "Россия сегодня", впервые были оцифрованы и представлены широкой общественности.
"Большинство представленных здесь сюжетов известны и музейщикам, и тем, кто занимается исследованиями в этой сфере. Но эти снимки сделаны для экспонирования в хорошем качестве, их сложно найти в открытом доступе, и мы очень рады, что в дальнейшем в наших экспозициях сможем их использовать", - сказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В музее Тавриды представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
На каждом планшете – не только уникальная фотография и описание событий, но и QR-код. Перейдя по нему, любой посетитель выставки сможет ознакомиться с дополнительными информационными материалами по теме.
"Дети сейчас склоняются к визуальному образу. И то, что раньше считалось второстепенным – кинохроника или фотография – сегодня именно эти предметы выходят на первый план. Важно и замечательно что "Россия сегодня" как наследник Совинформбюро занялась этой темой, она неисчерпаема, и мы готовы предоставлять площадку для подобных выставок постоянно", - добавил Мальгин.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В музее Тавриды представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В свою очередь начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым Сергей Патрушев отметил важность подобных выставок как метода исторического просвещения, на который особое внимание обращает президент России Владимир Путин.
"Важно, чтобы люди – и дети, и взрослые – поняли ценность победы, е жертвенность, самоотверженность", - сказал он.
В рамках фотовыставки представлены первые две экспозиции - "Освобождение. 1943-1945 гг." и "Освобождение. Крым". Всего же в "Россия сегодня" собрали шесть различных модулей выставок.
Одними из первых посетителей экспозиции стали учащиеся одного из кадетских классов симферопольской школы, среди которых был правнук капитана-лейтенанта Красной Армии Алексея Павловича Матюхина, командира одной из батарей на Малаховом кургане при обороне Севастополя.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В музее Тавриды представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
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