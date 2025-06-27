https://crimea.ria.ru/20250627/v-muzee-tavrida-predstavili-vystavku-foto-iz-arkhivov-sovinformbyuro-1147540772.html

В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро

В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости Крым, 27.06.2025

В музее "Таврида" представили выставку фото из архивов Совинформбюро

В Центральном музее "Таврида" в Симферополе открылась выставка "Освобождение – Мир народам". Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T16:16

2025-06-27T16:16

2025-06-27T16:53

крым

симферополь

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Центральном музее "Таврида" в Симферополе открылась выставка "Освобождение – Мир народам". Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Запечатленные мгновения периода Великой Отечественной войны представлены работами известнейших военных корреспондентов той героической поры. Они рассказывают об освобождении Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков и в целом об освобождении территорий Советского Союза и стран Европы от фашистского гнета.Все представленные репортажные снимки, запечатлевшие эпоху, из фотоархивов Совинформбюро, основная задача которого в 1941-1945 году заключалась в доскональной фиксации происходящего на фронте, в тылу и в партизанском движении.В рамках юбилейного года Победы уникальные архивные снимки военных корреспондентов из архива Совинформбюро, правообладателями которых является преемник структуры – медиагруппа "Россия сегодня", впервые были оцифрованы и представлены широкой общественности.На каждом планшете – не только уникальная фотография и описание событий, но и QR-код. Перейдя по нему, любой посетитель выставки сможет ознакомиться с дополнительными информационными материалами по теме.В свою очередь начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым Сергей Патрушев отметил важность подобных выставок как метода исторического просвещения, на который особое внимание обращает президент России Владимир Путин."Важно, чтобы люди – и дети, и взрослые – поняли ценность победы, е жертвенность, самоотверженность", - сказал он.В рамках фотовыставки представлены первые две экспозиции - "Освобождение. 1943-1945 гг." и "Освобождение. Крым". Всего же в "Россия сегодня" собрали шесть различных модулей выставок.Одними из первых посетителей экспозиции стали учащиеся одного из кадетских классов симферопольской школы, среди которых был правнук капитана-лейтенанта Красной Армии Алексея Павловича Матюхина, командира одной из батарей на Малаховом кургане при обороне Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"Архивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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