https://crimea.ria.ru/20241130/dlya-chego-zelenskiy-zagovoril-ob-otkaze-ot-territoriy--ekspert-1142269730.html

Для чего Зеленский заговорил об отказе от территорий – эксперт

Для чего Зеленский заговорил об отказе от территорий – эксперт - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Для чего Зеленский заговорил об отказе от территорий – эксперт

Заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от претензий на освобожденные Россией территории в обмен на прекращение конфликта и вступление в НАТО... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T14:15

2024-11-30T14:15

2024-11-30T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от претензий на освобожденные Россией территории в обмен на прекращение конфликта и вступление в НАТО являются попыткой Запада "прощупать" варианты для торга с Москвой по Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Зеленский накануне в интервью Sky News заявил, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".Шатилов отметил, что на такие условия вряд ли согласятся даже в Североатлантическом альянсе, многие члены которого видят в расширении блока за счет Украины лишь "головную боль, а то и угрозу третьей мировой войны"."Что касается России, то учитывая ситуацию в зоне СВО, стремительное продвижение наших войск и разрушение обороны ВСУ, идти на какие-то компромиссные сценарии с Зеленским нелогично", - полагает аналитик.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ

https://crimea.ria.ru/20241130/ostalsya-shoumenom-zachem-zelenskiy-zagovoril-ob-otkaze-ot-territoriy-1142266606.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, россия, новости сво, нато, сша, коллективный запад, мнения, политика, александр шатилов