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Для чего Зеленский заговорил об отказе от территорий – эксперт - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Для чего Зеленский заговорил об отказе от территорий – эксперт
Для чего Зеленский заговорил об отказе от территорий – эксперт - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Для чего Зеленский заговорил об отказе от территорий – эксперт
Заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от претензий на освобожденные Россией территории в обмен на прекращение конфликта и вступление в НАТО... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T14:15
2024-11-30T14:15
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от претензий на освобожденные Россией территории в обмен на прекращение конфликта и вступление в НАТО являются попыткой Запада "прощупать" варианты для торга с Москвой по Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Зеленский накануне в интервью Sky News заявил, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".Шатилов отметил, что на такие условия вряд ли согласятся даже в Североатлантическом альянсе, многие члены которого видят в расширении блока за счет Украины лишь "головную боль, а то и угрозу третьей мировой войны"."Что касается России, то учитывая ситуацию в зоне СВО, стремительное продвижение наших войск и разрушение обороны ВСУ, идти на какие-то компромиссные сценарии с Зеленским нелогично", - полагает аналитик.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ
https://crimea.ria.ru/20241130/ostalsya-shoumenom-zachem-zelenskiy-zagovoril-ob-otkaze-ot-territoriy-1142266606.html
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украина, владимир зеленский, россия, новости сво, нато, сша, коллективный запад, мнения, политика, александр шатилов
Для чего Зеленский заговорил об отказе от территорий – эксперт

Запад через Зеленского пробрасывает платформу для торга с Россией – политолог

14:15 30.11.2024
 
© AP Photo Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo Denes Erdos
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Владимира Зеленского о готовности отказаться от претензий на освобожденные Россией территории в обмен на прекращение конфликта и вступление в НАТО являются попыткой Запада "прощупать" варианты для торга с Москвой по Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
Зеленский накануне в интервью Sky News заявил, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".
"Думаю, это позиция не столько самого Зеленского, сколько Запада, который через него пробрасывает России некую платформу для торга в ходе будущих переговоров. Но, как известно, "согласие есть продукт при полном непротивлении сторон", и поэтому осталось уговорить на это не только Россию, но и НАТО", - сказал эксперт.
Шатилов отметил, что на такие условия вряд ли согласятся даже в Североатлантическом альянсе, многие члены которого видят в расширении блока за счет Украины лишь "головную боль, а то и угрозу третьей мировой войны".
"Что касается России, то учитывая ситуацию в зоне СВО, стремительное продвижение наших войск и разрушение обороны ВСУ, идти на какие-то компромиссные сценарии с Зеленским нелогично", - полагает аналитик.

К тому же нейтральный и внеблоковый статус Украины является едва ли ни основным условием Москвы в вопросе урегулирования конфликта, напомнил Шатилов. Поэтому никакого расширения НАТО за счет Украины Россия не допустит, убежден политолог.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияНовости СВОНАТОСШАКоллективный ЗападМненияПолитикаАлександр Шатилов
 
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